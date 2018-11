Desde su cuenta en Instagram la mediática se encargó de compartir las imágenes de un workshop personalizado denominado “Comunicación en Crisis, comunicación estratégica”.

El hecho de que la Marly se esté capacitando en comunicación, alimentan aún más los rumores de que estaría al servicio de Marito Abdo y su Gobierno, desde las redes, teniendo en cuenta su alcance masivo.

En conversación con HOY, Marly aclaró los rumores: “Fue un curso sobre las estrategias para llegar a la gente y que se enfoque en lo que realmente quieras comunicar”.

Dijo que aprovechó la invitación de una pareja organizadora la invitó. En el evento coincidió con periodistas, políticos y sindicalistas. “Siempre se aprende algo”·

Negó ser financiada por Marito Abdo y su entorno para ser “influencer” de las “buenas noticias”.

“En redes comparto las cosas que me parecen que tengo que comunicar, no viene de parte de Marito ni del Gobierno. Creo que a mí particularmente no me van a elegir para ser influencer, todos saben que tengo un carácter muy frontal y que me voy a enfrentar con quien sea, no voy a esperar para responder y para ser vocera de un presidente tenés que tragar sapos y culebras”.

La exmodelo dijo sentirse bien, tras la avalancha de críticas luego de su viaje al Vaticano como parte de la comitiva presidencial que conoció al Papa Francisco. Afirma que está abocada a su rol de esposa y madre, principalmente ahora que es época de exámenes finales.

“Al principio es chocante, uno no entiende con qué fin son los ataques. Hacen memes y se burlan buscando denigrarme como mujer y como persona pero ya estoy acostumbrada”, aseveró.