En entrevista con Álvaro Mora, para Telefuturo, la mediática habló sobre la polémica y las denuncias de en contra de su esposo, las cuales también la salpican, por supuestamente haber pagado su boda y lujosos viajes, con dinero de la gobernación de Guairá, correspondiente a la merienda escolar.

Figueredo confirmó que los rumores de que su pareja le pidió que dejara de defenderlo ante los medios.

“Me intentaron atajar que no venga. Él me pidió por favor, me dijo que no es momento que vayas a los programas. Yo no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder”.

Comentó que todo este tiempo ha venido tratando de convencerlo de que su vida no puede parar por el escándalo.

“Yo no puedo vivir escondida o fingiendo ser alguien que no soy, él sabe de donde yo vengo, mi ambiente es este, estar en televisión, hablar. ¿Por qué yo tendría que esconderme?, yo no hice nada, no tengo anda que ver, no puedo agarrar y ponerme una bolsa por la cara, yo no soy ninguna delincuente”.

Aseveró que le duelen las criticas respecto a que celebró su boda y disfruto de viajes a costa del almuerzo de miles de niños.

“Me duele que todo el mundo me esté juzgando por el tema de la merienda de los niños, quiero que salga una profesora o una directora y diga si hubo niños que quedaron sin merienda o pasaron hambre, quiero que demuestren eso y yo me callo pero tampoco fue mi gestión, tampoco es mi trabajo”.

Catalogó de una “campaña negra” la impulsada por los detractores, al instalar odio e inventar cosas.

“Creo que tengo derecho de acompañarle a mi esposo también. Lo malo mío es que soy muy transparente… uno cuando es como es, recibe este tipo de críticas”.

Consultada sobre si pone las manos en el fuego por Friedmann Alfaro, la exmodelo fue contundente y negó que su marido sea corrupto.

“La mano en el fuego yo no pongo por nadie, evidentemente nadie es perfecto. Lo que yo sé es que hasta hoy en día no ha cometido ningún acto de corrupción. Si yo veo, no voy a permitir”.