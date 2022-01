Un difícil 2022 es el que arrancó la conductora del informativo Info+, ya que dio positivo al COVID-19 en la recta final del pasado 2021.

La misma tenía previsto viajar a Jureré, en Santa Catarina, Brasil, a modo de inicio del nuevo año, sus vacaciones y su cumpleaños, el cual tuvo lugar el 5 de enero, sin embargo, sus planes cambiaron.





“Me toca pasar un cumpleaños diferente este año. Con COVID y aislada desde el 30 de diciembre. Los planes que hice no me salieron esta vez, pero me pongo a pensar que todo pasa por algo y todo tiene un propósito”, dice una primera parte del mensaje que escribió en su cuenta en Instagram.

“Hay veces que planeamos cosas pero no nos salen como queremos! Y ahí es donde más se reafirma esta frase: ‘El hombre propone y Dios dispone’, y todos sus planes son perfectos!”, apuntó.

La también conductora de la 100.9 FM Montecarlo, destacó que lo importante siempre es disfrutar del momento ”y enfrentar de la mejor manera las circunstancias que nos toquen, sea buena o sea mala sabiendo que lo mejor está por venir. Hoy me toca esto y lo enfrento con una gran sonrisa”.

Díaz Monjagatta agradeció a sus allegados y seguidores por el aprecio y constante apoyo a través de las redes sociales.