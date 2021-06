El artista paraguayo Adrián Benegas promociona su nueva producción musical “Diamonds in the Dark”, con muy recepción internacional. El mismo es un EP conformado por cinco canciones, disponible ya en plataformas digitales.

En pleno arranque de la pandemia del coronavirus en Paraguay y el mundo, Benegas se encerró su estudio privado e inició la composición y preproducción del concepto general de su segundo trabajo en solitario.

Unos meses después empezó el proceso de producción final junto con el vocalista alemán Herbie Langhans (Avantasia, Firewind), quien fue el cantante principal de su álbum debut “The Revenant” (2019).

Posteriormente se sumó al equipo el reconocido productor alemán Sascha Paeth, reconocido en el ámbito de la producción del Heavy y Power Metal, pues su experiencia en dicho género incluye a las agrupaciones europeas de , como Avantasia, Kamelot, Rhapsody, Épica, solo por mencionar algunas.

El resultado final es el EP denominado “Diamonds in the Dark”, el cual tiene como premisa el relegamiento social y el importante mensaje de encararlo como "¡Al diablo con eso!". A través de las canciones de dolor, rabia y venganza, la intención verdadera es que la persona que las escuche se sienta un poco más invencible que antes, un alma rebelde.

“Es absolutamente interesante cómo un diamante es más o menos un trozo de carbón, que aguantó el paso del tiempo y la presión. Sin esas situaciones, nunca se habría convertido en el tesoro que estaba destinado a ser y es esto exactamente lo que se presenta en este EP”, palabras de Adrian sobre el concepto.

“Abrazar el sufrimiento, ser un alma rebelde en búsqueda de vivir tu propia vida tan fuerte y auténticamente como elijas, sin importar las circunstancias por las que pasaste, sin importar tu pasado, viviendo desde el presente. Una de mis filosofías de vida es que realmente podemos reescribir nuestra historia constantemente con las decisiones que tomemos y la convicción que tengamos para vivir sin importarnos mucho lo que digan los demás”, acota.

De acuerdo a Benegas, el EP tiene mucho de su historia, principalmente su pasado, con el que pretende reflejar el dolor pero para usarlo como motor para avanzar de manera positiva.

Un total de cinco temas conforman el EP, de los cuales ya se conocieron “Orphan of Life” y “Poisoned Love” como adelanto.

El lanzamiento incluye un motion comic de la canción "Poisoned Love”, que puede ser apreciado en el canal de Adrian Benegas en YouTube.

Se puede acceder al material en el sitio web: www.adrianbenegas.com.

RESEÑAS INTERNACIONALES

“Para los que no conocen o no han tenido la oportunidad de escuchar la música de Adrián Benegas, lo primero que debo decir es que se están perdiendo de un verdadero talento sudamericano, para ser mas precisos de Paraguay”, se lee en el sitio The Dark Melody, por Sergio Mejía.

Sylvana Padilla Ramírez escribió para el sitio La Magia Absalón:

“El rasgueo de la guitarra junto con las notas del teclado nos introduce a “Orphan of Life”, una canción que ha sido liberada de forma previa a la publicación del álbum y nos presenta esta dosis de energía que captará de inmediato tu atención. Herbie Langhans destaca por su interpretación vocal en la que juega con este elemento dramático aportándole mayor dinamismo a este primer sencillo”.

“Adrián Benegas ha demostrado una vez más sus cualidades compositivas y que tiene la habilidad de saber con quién se pueden implementar sus ideas de manera tan brillante”, publicó el portal Power Metal, de Alemania.

Por su parte, el sitio Playfonic realizó una reseña de cada canción y resaltó: “las canciones hablan de dolor, ira, venganza, fuerza y lucha, trayendo una atmósfera de esperanza y cambio para algo mejor”.