Dirigida por Tim Miller ("Deadpool", 2016) y con los también hispanos Natalia Reyes y Diego Boneta en su elenco, "Terminator: Dark Fate", que se estrenará el 1 de noviembre, fue el máximo atractivo de la jornada inaugural de la Comic-Con, que este año celebra su edición número 50.

"Por supuesto que necesitaba volver. Soy un adicto a Terminator. 'The Terminator' (1984) fue la película que realmente lanzó mi carrera en el cine de acción", aseguró este jueves Schwarzenegger ante el público del Hall H, el salón más grande de la Comic-Con.

"Desde ese momento, todo cambió en mi vida", añadió el exgobernador de California.

En este sentido, Schwarzenegger afirmó que se siente "en deuda" con James Cameron, el director de las dos primeras películas y que en esta figura como productor.

"Estoy muy feliz de que sea parte de nuevo (...), que él y que Linda regresen (...). Creo que todos van a quedar muy sorprendidos con esta película porque ha salido increíble. Salí alucinado cuando la vi hace tres semanas por primera vez", agregó.

Además, Schwarzenegger protagonizó un divertido momento ya que le ganó 20 dólares a Gabriel Luna, con quien había apostado que Tim Miller diría al menos cinco veces la palabra "joder" sobre el escenario.

"A Tim le encanta hablar de eso: a mí me gusta hacerlo", bromeó.

Los espectadores vieron como adelanto una explosiva secuencia en la que el personaje de Mackenzie Davis se enfrenta al nuevo Terminator (Gabriel Luna) para proteger a Dani Ramos (Natalia Reyes).

Además, Tim Miller reveló que "Terminator: Dark Fate" tendrá una calificación R por la cual los menores de 17 años deben ir acompañados por un adulto al cine.

"Intento ponerme en el estado mental del fan. ¿Cómo me sentiría si anunciaran una sexta cinta de Terminator? Estaría como: 'No me jodas. He visto suficiente de estas películas, estoy cansado de esta historia'", argumentó el cineasta.

"Salvo que haya algo nuevo, una parte de la historia que no haya sido contada y que ahora sea terminada. Y esa es la historia de Linda", dijo en referencia al esperado retorno de Hamilton interpretando a Sarah Connor.

La actriz explicó que le tomó su tiempo aceptar la oferta.

"De alguna manera quieres retirarte como una campeona", dijo tras alabar las dos primeras películas, las únicas en las que ella participó.

"Fue el paso del tiempo. Me sentía muy intrigada: el personaje es el mismo, pero el tiempo lo cambia todo. Qué ha pasado, quién es ella ahora, qué ha sucedido que la ha hecho lo que es ahora… Había tantas posibilidades 27 años después que sentí que había un mundo de riqueza que podría explorar", argumentó.

El acto comenzó con una sorpresa llegada desde Pandora, la tierra ficticia de "Avatar" (2009), ya que James Cameron intervino por medio de una retransmisión en directo disculpando su ausencia al estar inmerso en el rodaje de las secuelas de Avatar.

"Estoy muy, muy emocionado por esta película", aseguró Cameron, que prometió que han preparado "un montón de cosas muy locas" para esta cinta.

"Pero había una cosa que (en la preparación) estuvimos dándole vueltas: '¿Queremos traer a Sarah de vuelta?' Porque no hay una Sarah como Linda", agregó.

Por su parte, la colombiana Natalia Reyes, quien bromeó con que no había nacido cuando la primera película de Terminator se estrenó, dedicó unas palabras de mucho amor para Hamilton.

"Me apoyó mucho todo el tiempo: fue cariñosa, generosa, muy comprometida con su trabajo y una inspiración para mí. Quiero ser como tú cuando tenga tu edad", indicó.

Y el mexicano Diego Boneta, que da vida al hermano del personaje de Reyes, destacó que en "Terminator: Dark Fate" no solo importan los efectos especiales sino también las emociones.

"Voy a robarle esto a Tim porque es muy bueno: 'Si no te preocupas de los personajes en las explosiones, no hay película'", afirmó.

Finalmente, el estadounidense de origen mexicano Gabriel Luna contó anécdotas sobre su entrenamiento y trabajo junto a Schwarzenegger.

"Hermosamente, se cita a sí mismo a veces. Estábamos en el set a veces rezagándonos y él decía 'hazlo, hazlo ahora' (por la famosa cita 'do it, do it now' de la película 'Predator')", señaló imitando el acento de Schwarzenegger, quien, entre las risas del público, respondió que simplemente esa es su "forma de hablar".