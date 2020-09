Aunque en esta ocasión no habrá alfombra roja ni acudirán a Nueva York las estrellas del séptimo arte, los aficionados al cine sí que podrán disfrutar de un festival más extenso de lo habitual, ya que se prolongará durante más de tres semanas, desde el 17 de septiembre hasta el 11 de octubre.

La película "Lovers Rock", del cineasta británico Steve McQueen y que forma parte de la antología "Small Axe", es la niña bonita del certamen, y por lo tanto será la pieza que lo inaugure tanto en la sala de cine virtual del Festival de Cine de Nueva York como en dos de los tres autocines distribuidos por la Gran Manzana, uno en el distrito de Brooklyn y otro en Queens.

La colección "Small Axe", compuesta por cinco largometrajes y que podrán verse este año en la cadena pública británica BBC y en Amazon Prime, cuenta diferentes historias de la comunidad antillana de Londres desde finales de 1960 a mediados de 1980, cuyas vidas se han visto marcadas por su propia fuerza de voluntad pese al rampante racismo y discriminación.

En concreto, "Lovers Rock", que se estrenará a nivel mundial en el festival, gira en torno a una historia de amor ficticia en una fiesta de música blues a principios de los 80, una cinta en la que la actriz Amarah-Jae St. Aubyn se estrena en la gran pantalla junto con el ganador del premio BAFTA a mejor actor revelación 2020 Micheal Ward.

Otras dos de las películas de la antología "Small Axe", "Magrove" y "Red, White and Blue", también celebrarán su premier mundial en la 58 edición del Festival de Cine de Nueva York.

"Es un honor increíble y me llena de humildad proyectar tres de mis películas en el Festival de Cine de Nueva York. Es especialmente significativo para mí en este momento concreto compartir estas historias como un hombre negro de ascendencia antillana", afirmó McQueen en un comunicado del Film at Lincoln Center, los organizadores del certamen.

La muestra además incluirá "Nomadland", de Chloé Zhao, que ya ha sido premiada con el galardón más codiciado del Festival de Cine de Venecia, el León de Oro, así como cintas de Sofia Coppola y de Pedro Almodóvar en la sección "Spotlight", un nuevo apartado creado para la edición de este año.

Se trata del cortometraje del manchego "La Voz Humana", de 30 minutos de duración, en lo que supone la primera cinta en inglés de Almodóvar y que cuenta con la actriz Tilda Swinton como protagonista, interpretando a una mujer traumatizada por el fin de una relación en una adaptación de la obra de teatro de 1930 de Jean Cocteau.

El festival neoyorquino también cuenta con el estreno mundial de "On the Rocks", de la oscarizada Sofia Coppola, que vuelve a trabajar con el protagonista de "Lost in Translation", Bill Murray, en una ligera comedia que gira en torno a la relación entre un padre y su hija, en la que también actúa Rashida Jones.

En la sección "Spotlight" se proyectará además "Hopper/Welles", una cinta que plasma una conversación íntima frente a una piscina entre dos importantes figuras del cine estadounidense, Orson Welles y Dennis Hopper, en noviembre de 1970, cuyo contenido completo se ve por primera vez en esta película de más de 2 horas de duración.

Spike Lee también está incluido en esta sección con su "David Byrne's American Utopia", la grabación de música de David Byrne.

Junto con el de Welles, se verá el documental "All In: The Fight for Democracy", de Liz Garbus y Lisa Cortés, que analizan la supresión de voto que se vive en EE.UU., y "The Monopoly of Violence", de David Dufresne, que examina la brutalidad policial en Francia.

Cerrará su 58 edición con "French Exit", una cinta protagonizada por Michelle Pfeiffer y dirigida por Azazel Jacobs y que celebrará su estreno mundial en la muestra de la Gran Manzana, prevista entre el 25 de septiembre y el 11 de octubre.

El largometraje gira en torno a la historia de Frances Price, una socialité neoyorquina que se queda viuda y cuya fortuna acaba desapareciendo, lo que la lleva a trasladarse junto a su hijo dispéptico a un apartamento vacío en París propiedad de una amiga.

Se trata de una adaptación de la novela del mismo título de Patrick deWitt, que cuenta también con la interpretación de Lucas Hedges, quien se mete en la piel de Malcolm, el hijo de la protagonista.

"Hemos estado siguiendo al cineasta de Nueva York Azazel Jacobs durante más de una década, desde que su película 'Momma's Man' fue proyectada en la muestra 'Nuevos Directores/Nuevas Películas' en 2008", ha explicado la directora del certamen, Eugene Hernandez.

Representando el cine hispano en la programación principal, la producción mexicano-estadounidense "Te llevo conmigo", de Heidi Ewing, la argentina "Isabella", de Matías Piñeiro, y la mexicana "Selva Trágica", de Yulene Olaizola.

El certamen se centrará tanto en proyecciones virtuales como en espacios exteriores, para las cuales se ha aliado con varias instituciones culturales de la Gran Manzana para organizar tres autocines: el de Queens, en Flushing Meadows Corona Park, el de Brooklyn, en el Brooklyn Army Terminal, y el del Zoo de El Bronx.