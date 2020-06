El 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales y más) y más que nunca, debido a la pandemia del COVID-19, la recordación a fue a través de las redes sociales.

En Paraguay muchas personas se sumaron a la causa y entre ellos varios mediáticos.

“Defiendo al amor en cualquiera de sus presentaciones. Defiendo el derecho de cada ser humano, a la libertad”, escribió la conductora de radio y Tv, Bibi Landó en su cuenta en Instagram, en la que adjuntó una fotografía suya portando un paraguas multicolor, símbolo de la diversidad.

La actriz y presentadora Andrea Quattrocchi publicando el video de una coreografía suya al ritmo de la cantante norteamericana Britney Spears.

Vía Twitter, la también presentadora Dallys Ferreira, expresó: “A brillar mi amor”. El actor y humorista Manni Delvalle, compartió una fotografía suya, caracterizado como mujer y con el mensaje: “happy pride”.

La conductora Norath Alfonzo, compartió una fotografía suya en la disco gay Trauma, “El amor es sanar cada diferencia con respeto y tolerancia”.

Recordó los tiempos en que era convocada como jurado para elecciones de belleza gay.

“Me divertía mucho y conocía a personas divinas, muchas ya no están y otras siguen luchando por sus ideales! Quien no tiene un amigo o amiga o pariente que amamos y que se oculta del que dirán… no discriminemos, seamos tolerantes. Basta de odios… basta con esa doble moral”.

El actor y diseñador Jork Aveiro tecleó “Por un mundo libre para amar. Por un mundo sin maldad… Por un mundo realmente feliz. Deseemos mas amor, más empatía, más cariño a las personas y a la vida”.

La exmodelo Patricia Gadea, escribió en su post en Instagram: “El respeto es la base del relacionamiento entre los seres. Happy Pride”.