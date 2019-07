Según el posteo realizado por el médico, Munir Somji, la duquesa de 37 años recurrió al ‘baby botox’ para ocultar las arrugas y aparentar más joven. Entonces, logró el efecto matizando sus líneas de expresión.

El cirujano de ‘Dr. Medi Spa Clinic’, ubicado en Londres, subió a la cuenta de Instagram de la clínica spa dos fotografías que comparaban el “antes y después” de Middleton. Los cambios se situaban en la frente y debajo de los ojos.

“Nuestra Kate ama un poco el baby botox”, escribió el médico como descripción de las fotografías, en donde también manifestó que profesionalmente se encuentra solicitado por pacientes que quieren el mismo tratamiento.

“Noten la reducción de finas líneas en la frente, pero también noten la caída de la ceja media (la parte de en medio) y la elevación en la cola lateral”, refirió sobre los beneficios del baby botox.

Al respecto, medios internacionales consiguieron hablar con la manager de marketing de la clínica, Sammy Curry, quien declaró no poder afirmar ni negar que la duquesa de Cambridge haya seguido el tratamiento allí.

“Nosotros no podríamos dar a conocer si es cliente o no. Tenemos acuerdos de confidencialidad en donde no podemos revelar acerca de nuestros clientes de alto nivel. Absolutamente no podemos comentar si ella ha venido con nosotros”, expresó Curry a Page Six.

Sin embargo, justificó el posteo del cirujano alegando que fue compartido con la intención de dar a conocer los beneficios del baby botox.

“Él pensó que era bueno usar una fotografía de comparación para mostrar los efectos. Solo quería mostrar la transformación que se puede crear y obviamente cómo puede ser usada para obtener resultados sutiles y cómo es realmente bueno para el anti envejecimiento”, explicó.

Al respecto, se pronunció el portavoz del Palacio de Kensington contrastando la publicación de la red social. “Es categóricamente incierta y, además, la familia real nunca respalda ninguna actividad comercial”, respondió a New York Post.

Tras el revuelo de indignación que causó el posteo por utilizar para publicidad a una de las figuras más mediáticas de la familia real británica, la fotografía fue borrada de la cuenta de Instagram de la clínica.