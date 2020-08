Mucha repercusión generó el posteo del artista ganador del Óscar, sobre la difícil situación por la que atraviesa la emblemática laguna guaraní.

Muchos paraguayos de distintos ámbitos se sumaron al post ‘Leo’ expresando su indignación, entre ellos la mediática Laurys Dyva, quien tecleó: “I am Paraguayan and I love my country and it hurts me to see that there are people who destroy it”.

“Soy paraguaya y amo a mi país y me duele ver que hay gente que lo destruye”.

Enseguida, varios internautas dispararon bromas y burlas hacia la exparticipante del reality show Baila Conmigo Paraguay, cuestionando que la misma responda en inglés.

Y es que ‘Dyva’ viene del interior del país y es conocida por el empleo del guaraní y el jopara.

Las principales burlas referían que la misma hizo uso de aplicaciones como Google Translate para responder a la estrella de Hollywood. Otros en cambio, defendieron a Laurys.