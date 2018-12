Invitada a una pileteada findeañera en la casa de su colega Sanie López Garelli, Vargas compartió unas fotografías en su cuenta en Instagram.

En una de ellas, se muestra de espaldas dejando ver un gigantesco tatuaje que abarca además parte de su muslo y la nalga.





“Son ramas que yo diseñé en gran parte, tengo como hace cinco años por ahí”, dice la comunicadora en conversación con HOY.

Las opiniones dispares entre los que están a favor y en contra de los tatuajes continúan hasta hoy en día, y los que los lucen suelen ser víctimas de prejuicios, en el caso de Paty es todo lo contrario.

“La gente es muy buena onda conmigo. Nunca, en todos estos años, me sacaron una foto así donde se ve bien el diseño y por eso casi todos me dicen que no se imaginaban que tenía un tatuaje de ese tamaño”, asevera.





Pero, ¿por qué unas ramas? ¿guardan algún significado para ella lucir líneas en su cuerpo?

“No soy de la teoría de que los tatuajes debe significar algo. Me parece que si te gusta hay que meterle… Me gustó un diseño parecido que vi y lo que hice es rediseñar, en realidad”.

La conductora cierra un 2018 exitoso estando en prensa escrita y televisiva, y se prepara para continuar por esa misma buena racha el próximo año.

Además de cubrir el área de política del diario Última Hora, la mediática acompaña los domingos en la noche a Germán Martínez Vierci en ‘Señales’ por Latele, y de lunes a viernes a Luis Bareiro por la señal de cable NPY.