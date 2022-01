Tras sorprender con su escrache a Norath días atrás, luego de que esta revelara su situación actual como vendedora de vaqueros debido a la falta de empleo en medios, Luraghi reforzó su reclamo, compartiendo más fotos de la conductora luciendo sus prendas en redes sociales.

En su post, la extop de 'American', quien viene acarreando problemas de salud desde hace tiempo, mencionó que lleva más de 10 meses requiriendo a la farandulera.

“Llegar a este punto de tener que publicar es tan triste, todo me hace mal, emocionalmente, psicológicamente, económicamente, anémicamente, tengo pico de stress, no como, no duermo, tengo ansiedad, dolores más fuertes y la preocupación”.

Indicó que invirtió mucho dinero en cada prenda ante la necesidad de cubrir su gastos en consultas y medicamentos. “No sé que clase de ser humano debes ser para hacerle esto a una persona y más a una enferma”.

Recordó que estando en proceso de quimioterapia visitó a Alfonzo cuando aún se encontraba trabajando en Radio Farra y le llevó las prendas. “De de ahí ya fue toda una lucha, hasta el día de hoy, dejándome así”.

Aseguró que Norath la bloqueó de las redes sociales y la amenazó.

Norath por su parte, sigue de vacaciones por Río de Janeiro, Brasil, y lejos de inmutarse, se muestra feliz en el mar. Recientemente fue a la playa de Abricó, desde compartió varios videos.