La mediática, integrante del programa Teleshow afirmó que a los policías paraguayos se los conmemora en el Día de la Polca Paraguaya.

“Hoy es el Día del Policía también, sabías? 15 de septiembre”, expresó Gauto ante la sorpresa de su compañero Sebastián Rodríguez.

La misma afirmó que supo por la red social Instagram.

“Realmente me enteré porque lo vi en Instagram, lo subió una página, no recuerdo cual, es una fuente, capaz me estoy equivocando, pero lo leí”.

Rodríguez indicó que a los policías se los recuerda el 30 de agosto e intentó corregir la metida de pata de su compañera.

“A lo mejor es en otro país, si es en otro país feliz día, igual les felicitamos porque también nos ven en otro país”.

El video fue capturado y es motivo de risas y burlas en el departamento de prensa de Telefuturo.