Solo por un año, José pasa la edad de Rosa María Juana Martínez Suárez (verdadero nombre de Mirtha) y Silvia Juana Suárez, sus hermanas que hoy se encuentran celebrando sus cumpleaños número 92.

“No sé si me siento una diva. Sólo sé que me gustaría que me recuerden como una mujer entusiasta, trabajadora y apasionada, porque tengo pasión por todo lo que hago. Creo que en la vida hay que ser apasionado,” declaró hace unos días “La Chiqui” al portal argentino Teleshow.

Esta semana, la diva de los almuerzo cerró la temporada de su programa en la ciudad veraniega de Mar del Plata, y como es de costumbre, siempre anuncia su posible retiro aunque sabe en el fondo que no es así.

“Siempre me pregunto qué va a ser de mí el día que me retire. Y no lo sé”, aseguró además al medio argentino.

Mientras se aguarda el festejo para el deleite de los medios argentinos, la última vez que se la vio a Rosa María Juana fue hace cuatro días como invitada para la inauguración de un hotel, lúcida y espléndida, como siempre.