Desde su perfil en la red social Instagram, la mediática relató el difícil momento por el que está atravesando junto a su pareja Danilo Saavedra, a quien acusa de haberla maltratado físicamente.

“Porfa si algo me pasa es responsabilidad de Dani, está borracho y me empezó a agredir física y verbalmente. Lo único que quiero es volver a Paraguay. Tiene todas mis pertenencias y si algo me pasa y no vuelvo es responsabilidad de este tipo. Quiero hacer la denuncia formal pero me encuentro en un hotel y no salgo por miedo, así que les pido denuncien en Paraguay si no vuelvo en 24 horas”, dice parte de su primera ‘historia’.

Matterazzi asegura que el hombre comenzó a consumir bebidas alcohólicas debido al aniversario de la ciudad de Santa Cruz y luego la agredió ante presencia de terceros. “Tengo más de cinco testigos”.

Compartió además una captura de pantalla en la que se visualiza una conversación con el empresario en la que él anuncia que estarán “borrachos”, como prueba de su denuncia. Así también una captura en la que él se burla de su denuncia al indicar que le “encanta” sus historias.

Antonella expone también que Saavedra está amenazando a su familia y pide a sus seguidores denunciar el hecho, ya que se encuentra en compañía de una madre paraguaya y su hijo.

“No tengo como volver a Paraguay… Porfa denuncien si no vuelvo, es porque él me hizo algo o alguno de sus guardias… Me encuentro con otra compatriota que está muerta del miedo con su hijo testigo de todo lo que digo. @danilosaa maltratador de mujeres”.

“Este hombre me trajo y ahora se puso como loco. Solo quiero mis ropas y volver a Paraguay”, refiere Matterazzi aseverando que no es la primera vez que Saavedra la agrede: “Hace rato lo hace, solo callé por miedo”.

Luego de varias horas, la modelo eliminó sus historias.