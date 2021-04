En la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest), Johnny Depp y Andrew Levitas presentarán "Minamata"; Isabelle Huppert y Jean-Paul Salomé "La daronne"; Fernando Trueba y Javier Cámara "El olvido que seremos"; Steven Bernstein "Last Call"; Mariana Barassi y Clara Lago "Crónica de una tormenta", y Fernando Colomo, Karra Elejalde, Toni Acosta y Quim Àvila "Poliamor para principiantes".

Los directores Kiyoshi Kurosawa ("Spy no tsuma"), Massoud Bakhshi ("Yalda, la nuit du pardon") y Philippe Falardeau ("My Salinger Year ") participarán de forma telemática, así como el director Nicolas Winding Refn ("Too Old to Die Young", "Drive"), que finalmente no podrán viajar a Barcelona (noreste de España) debido a la pandemia, pero se mantendrán las actividades previstas de forma virtual.

La 5ª edición del BCN Film Fest, que este año concede su premio de honor a la productora Isona Passola, tendrá lugar del 15 al 23 de abril en los Cines Verdi, Institut Français, CaixaForum y Casa Seat de Barcelona.

La organización asegura que cumplirá con todas las medidas sanitarias y de seguridad, así como con el máximo de aforo previsto que marque la ley en el momento de la celebración del festival.