Su hijo, Eric Kupchik, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter, apuntando que Copeland murió mientras dormía en su domicilio de Manhattan, sin que se conozca por ahora la causa del fallecimiento.

La actriz, hermana del dramaturgo Arthur Miller, eligió Copeland como apellido artístico para desmarcarse de él cuando debutó en Broadway en 1948 con la obra "Sundown Beach".

"No quise (usar) Miller por razones obvias, no quería aprovecharme del nombre de mi hermano", explicó en una entrevista con The New York Times en 1981.

A lo largo de los años, sin embargo, Copeland protagonizó sobre los escenarios algunas de las obras escritas por Miller, como "The American Clock" (1980), con la que ganó el Drama Desk Award por su actuación.

Además de sobre las tablas, la intérprete tuvo una exitosa carrera en la pequeña pantalla, con papeles en numerosas telenovelas como "Love of Life", "Search for Tomorrow" o "One Life to Live" y en series muy populares como "Ley y orden".

En el cine, apareció entre otras películas en "La diosa" (1958), un film presuntamente basado en la que fuera esposa de Arthur Miller y cuñada de Copeland, Marilyn Monroe.

Nacida en Nueva York, Copeland estuvo casada con el ingeniero George J. Kupchik desde 1946 hasta su fallecimiento en 1989 y deja un hijo.