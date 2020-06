La causa de la muerte del hombre de 62 años no fue difundida pero desde la página oficial del local nocturno en Facebook se emitió un comunicado donde se anunció que no habrá velorio, siguiendo los protocolos sanitarios ante la pandemia del COVID-19.

De nacionalidad alemana, Alfons llegó hace muchos años a nuestro país donde en los 90 fundó el emblemático local nocturno ubicado sobre Cerro Corá entre Estados Unidos y Tacuary, del Centro Histórico de Asunción.

El mismo se caracterizó por su temática británica, sus exquisitos platos y bebidas, pionero en los “afters”, donde las personas acudían entre semana al finalizar la jornada laboral.

Su fallecimiento generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchos internautas no solo extendieron sus pésames sino que recordaron momentos y anécdotas.

“QEPD Alfons Adams. Prócer de la noche asunceña. Condolencias a su familia. Vida eterna al legendario Britania Pub”, escribió el exintendente de Asunción, Mario Ferreiro en su cuenta en Twitter.

“Pucha, pensar que convirtió al Britannia, un lugar casi underground, en un bar de moda y éxito, donde yo al menos siempre me hallé. Imposible hablar de la noche asunceña sin mencionar al Brit. Q.E.P.D.”, tecleó por su parte el periodista y presentador Diego Marini.

“Icónico lugar, la comida más sabrosa, tragos y las mejores cervezas, el mejor lugar para compartir con amigos desde los 90s, gracias a su dueño y su staff, QEPD Alfons de Britannia Pub”, mencionó el actor y humorista Walter Evers.

A ellos se sumaron gran cantidad de clientes, agradeciendo y expresando sus condolencias. Sin embargo no todos son buenos recuerdos.

Britannia también se hizo conocido por su política de rechazo a la comunidad LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales y más), encabezada por Alfons.

En más de una ocasión, a lo largo de los años han sido innumerables las denuncias de personas que fueron echadas del bar por mostrar cariño a su pareja del mismo sexo o simplemente por lucir o expresarse “diferente”.

“Se murió el homofóbico dueño de Britannia. Una noticia agradable entre tanta mierda”, tuiteó el chef Pepi Malatesta

“A mí me echaron de ese lugar y no voy a olvidar como quería desaparecer, y como sentía las miradas, la vergüenza, la impotencia, no pude evitar sentirme menos que todes les que me veían retirarme, mi pecado? Haberle tomado de la mano a un chico al que había invitado a cenar”, compartió otro internauta.

ANTECEDENTES

En noviembre del 2012, centenar de personas se manifestaron frente a Britannia, luego de se hiciera pública una supuesta humillación del dueño a una pareja.

En agosto del 2016, una joven denunció que ella y su novia fueron humilladas únicamente por estar sentadas muy juntas. Otra pareja pasó por algo similar, aunque ellas si se agarraban de la mano e intercambiaban muestras de cariño.

Las denuncias dieron apertura una fan page en Facebook denominada Asunción en Colores, donde muchos internautas compartieron su mala experiencia.

En otra ocasión, una publicación en la página de Britannia sacó roncha a más de uno al ser considerada sexista y machista, por “cosificar a la mujer”.