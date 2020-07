Un día como hoy pero de 1985, tuvo lugar el mayor evento musical benéfico de todos los tiempos, el Live Aid (Ayuda en vivo), llevado a cabo simultáneamente en el Estadio Wembley de Londres (Inglaterra) y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Estados Unidos).

Más de 50 artistas exponentes del rock se hicieron presentes en el espectáculo de 16 horas de duración transmitido en directo vía satélite para más de 72 países con un record de 1.500 millones de espectadores, siendo uno de los acontecimientos más vistos en todo el mundo.

Tina Turner, Duran Duran, Billy Joel, Ozzy Osbourne, Phill Collins, Madonna, Dire Straits, Simple Minds, Michael Jackson, The Cars, Elton John, David Bowie,The Pretenders, Black Sabbath, Paul McCartney, Patti Labelle, Neil Young, Stevie Wonder, Lionel Ritchie, The Who, Led Zeppelin, Boy George, Mick Jagger, Eric Clapton, U2, Sting, Billy Ocean, Sade, Bob Dylan, Keith Richards, INXS, Status Quo, Kenny Loggins, son solo algunos de los intérpretes en escena.

Pero sin duda alguna, la "cereza de la torta" fue sin duda la banda inglesa Queen, conformada por Brian May, Roger Taylor, John Deacon y Freddie Mercury, líder de la banda.

Su presentación no solo fue considerada la mejor de toda su carrera sino de las mejores de la historia. Precisamente, el multitudinario evento fue inmortalizado con sinfín de imágenes audiovisuales pero las que corresponden a Queen y específicamente a Mercury, son la cara del Live Aid.

La recaudación del megaconcierto superó los 100 millones de dólares y la repercusión internacional dio lugar a la celebración desde aquel día y en esa fecha como 'El día mundial del Rock & Roll'.