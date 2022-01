La mediática aprovechó el fin del 2021 y el inicio del nuevo año para hacer a un lado a personas que no suman en su vida, así como a otras que solo acuden a ella por conveniencia.

Desde su cuenta en Twitter detalló la cantidad de contactos eliminados y silenciados.

“870 personas borradas de mis contactos de #WhatsApp y 570 bloqueados para ver mis #historias, y seguiremos eliminando más, gente que no sirve y no saluda por tu cumpleaños o las fiestas importantes no sirve, solo están para pedir favores o prestar dinero de uno!!! 01/01/2022”, tecleó.

De esta forma, Larissa apunta a arrancar de la mejor manera el 2022, cuidando su entorno.