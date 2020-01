Eminem levanta polémica al compararse con terrorista de Manchester

El músico estadounidense Eminem volvió a sorprender a la industria discográfica con el lanzamiento inesperado de un nuevo álbum de estudio que, bajo el título "Music To Be Murdered By", empezó a suscitar polémica por uno de sus versos relacionado con el terrorismo.

Fuente: EFE