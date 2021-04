"Trabajar con James Cameron es siempre estimulante, no sabes lo que esperar excepto que no será fácil", explicó Weaver, la "madre de la ciencia-ficción", durante una videollamada con Efe por el estreno de "Secret of the Whales" este jueves, Día de la Tierra.

La actriz y el director han vuelto a unir fuerzas en este proyecto, una serie documental que se adentra las profundidades del océano para examinar la vida de las ballenas tan de cerca que el explorador de National Geographic, Brian Skerry, simula vivir con ellas.

Weaver (Nueva York, 1949) es la narradora del formato, producido por Cameron entre medias del rodaje de "Avatar 2", la primera secuela de la cinta más taquillera de la historia, cuyo rodaje finalizó hace unos meses y su estreno está previsto para las navidades de 2022.

"Estuvimos entrenando buceo libre (en apnea) durante un año para grabar ciertas escenas", avanzó tímidamente sobre el nivel de exigencia de esta cinta filmada bajo sumo secreto y en la que, al parecer, sus protagonistas pasarán gran tiempo en las profundidades del agua.

Por ello, la actriz cree que en un futuro podría bucear también junto a las ballenas.

"A ellas no les gusta escuchar ningún aparato de respiración, pero ahora sé la técnica", bromeó.

En "Secret of the Whales" Weaver hace gala de un estilo natural que describe con ironía la forma de vida de los gigantes mamíferos marinos, gracias a las imágenes capturadas durante una exploración de tres años en las aguas del Ártico y el Caribe.

Los espectadores podrán observar cómo funciona el cerebro de estos animales, que desarrollan vínculos familiares muy similares a los de los humanos, se guían a través de la música y conceden sus respetos a las generaciones mayores.

"Me encanta que sean una sociedad matriarcal, es muy inspirador como mujer", declaró la actriz, cuyo papel como Ellen Ripley en la saga "Alien" representa todo un icono para el feminismo en la gran pantalla.

Aunque el de Weaver es un apellido eternamente ligado a algunas de las obras maestras de la ciencia-ficción, su nombre también figura en producciones junto a exploradores tan célebres como Dian Fossey ("Gorillas Revisited") y David Attenborough (la actriz narró parte de "Planet Earth").

"La ciencia ficción sigue interesando porque trata sobre el futuro, y la conservación de la naturaleza también interesa por ese mismo motivo -razonó-. Ambos solían contener esperanza".

"Los últimos trabajos de David Attenborough me parecen conmovedores, porque el mundo ha cambiado dramáticamente desde que comenzó a narrarlo", añadió.

"Secret of Whales" podrá verse desde este jueves en Disney+, mientras que "Avatar 2" llegará a los cines a finales de 2022 tras innumerables atrasos por la pandemia del coronavirus.