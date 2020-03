"Mujer Maravilla 1984" e "In the Heights" aplazan su estreno por el coronavirus

Los Ángeles. Warner Bros. anunció este martes que aplazó los estrenos de "Wonder Woman 1984" e "In the Heights", dos cintas que se unen a la larga lista de películas cuyo lanzamiento se ha visto afectado por la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus.