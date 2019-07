La Expo Metal se realizará bajo la intención que bandas nacionales den a conocer sus materiales lanzados, exponer sus trabajos y compartir con el público. Algunas de las bandas que tendrán stands en el evento son Sabaoth, Diabolical, Dismal, Disincarnated, Funeral, Wisdom, Slow Agony, Khyron y Corrosion, varias de las cuales se fundaron en la década del 90 y que hoy son reconocidas como grandes exponentes del metal hecho en Paraguay.

Siendo el metal un género musical caracterizado por la gran diversidad de estilos que ofrece, esta exposición contará entre sus participantes a cultores del heavy rock, el power, el heavy tradicional, el metal melódico y el thrash, con bandas como 220 Voltios, Nightbound, Viernes 13, Mythika, Crispín, Jakaira, Hard Faces, Zeitgeist, Roush, Rage Mob, Vehemencia y The Force.

El ala más extrema estará representada por las agrupaciones Sadistic Art, The Profane, Morbo Praxxxis, Putrid Entrails, Masacreth, Violación Mental, Psycho, Flesh Infection y Tierra Maldita, provenientes del death, el brutal death y el grindcore. La grilla se completa con bandas que exploran sonidos como el occult rock en el caso de Umbrarum Regni, el groove con Axis Mundi y Psycho, y el rock alternativo progresivo en el caso de Arritmia.

Además de los materiales ofrecidos por las bandas, la organización anunció que ese día estará disponible un disco recopilatorio que contendrá grabaciones de todas las bandas participantes, el cual fue realizado exclusivamente para el evento. Recordaron asimismo que se podrán adquirir publicaciones de OSW y Viuda Negra Music, como los vinilos de Sabaoth y el compilado Paraguay True Metal.

También se podrá reservar los próximos lanzamientos que llevarán a cabo estas productoras, como el Tributo a Sabaoth; el disco en formato vinilo “Born in the end of silence” de los pioneros del grindcore en nuestro país, Disincarnated, grabado en 1994 y nunca lanzado oficialmente.

La reedición del “Dominus Infernal” (1999) de la banda de black metal Diabolical y el recientemente anunciado boxset de Corrosion, una reedición de lujo del único disco editado por la banda en 1993, “Report of Exploitaition”, que incluye el álbum en formato vinilo, una copia remasterizada en cedé con bonus tracks, un booklet de 12 páginas y una remera exclusiva. Estos lanzamientos estarán editándose entre setiembre de 2019 y enero de 2020.

Finalmente, en la Expo Metal se instalará un stand en donde los asistentes podrán acceder a entradas para los próximos shows internacionales a realizarse en el país, como el caso de Tank, Incantation, Uada y Brujería.

El evento contará con el apoyo de la Municipalidad de Asunción, y los programas radiales La Sierra Eléctrica y Larga Vida al Rock. La organización está a cargo de la productora OWS y Viuda Negra Music, y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Asunción.