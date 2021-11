A sus 23 años, Chule recorrió el mundo y estableció vínculos con una gran variedad de colaboradores musicales. Este nuevo lanzamiento de cuatro canciones es un reflejo de esos encuentros.

Oriunda de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, la cantautora argentina explotó en Instagram con sus versiones acústicas de diferentes canciones populares a las que les puso su sello personal en la interpretación. Sin embargo, Chule llevó su artista interior a un nivel más alto y hoy cuenta con más de veinte canciones publicadas en plataformas digitales.

Una vez que empezó a dedicarse a la música se dio cuenta de que no se imaginaba haciendo otra cosa y que sus canciones eran su forma de aportar algo distinto. "Para mí la música es una forma en la que alguien dice lo que no se anima a decir o comparte no solo con palabras, sino con una melodía, algo que sintió o algo que ve. Es una forma de transmitir, de compartir con la gente, que me encanta", explica.







Chule ha recibido el reconocimiento de músicos internacionales, que compartieron las versiones de sus temas, como Maluma, Wisin o J Balvin, y también ha contado con la colaboración de músicos como Becky G, Sofía Reyes y Paty Cantú.

Chule, se encuentra en una nueva y fortalecida etapa de su carrera musical, impulsada por acuerdos estratégicos con Three Six Zero (Management), Warner Chappell (Publishing), ADA (Distribución), William Morris Endeavour (Booking). Este EP es un paso más para una artista que desafía los límites y siempre sube la apuesta.

“CÁMARA LENTA”

El EP comienza su single principal. En palabras de la artista, “Es una canción urbana pero más tranquila, con guitarras, romántica. Habla sobre la complicidad de una pareja, la manera de entenderse y la confianza de enfrentar el mundo juntos”. La canción fue compuesta en Bogotá(Colombia) por Chule junto a Juan Diego Arteaga, Juan Espinosa, Julián