El Zinemaldia ha adelantado este miércoles los filmes que integran esta sección en la que se darán cita otros cineastas consagrados como Maite Alberdi, Michel Franco, Eliza Hittman, Phyllida Lloyd, Maïwenn, y Susanna Nicchiarelli, junto a los debutantes Yoon Dan-bi y Florian Zeller.

Trabajos seleccionados por festivales como Cannes, Venecia, Deauville y Sundance se incluyen dentro de este apartado, que otorga el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián, que incluye dos galardones, uno a la mejor película -50.000 euros (59.000 dólares)- y otro al mejor filme europeo -20.000 euros (23.600 dólares)-.

La película que abrirá "Perlak" forma parte de la competición oficial de la inminente Mostra de Venecia. El veterano Kiyoshi Kurosawa (Kobe, 1955) concursará con "Wife of a Spy", un drama de tintes épicos protagonizado por Aoi Yu y Takahashi Issey que comienza la noche anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

El realizador mexicano Michel Franco también regresa a San Sebastián, tras concursar en el festival italiano, con "Nuevo orden", en la que recrea una revuelta social que desencadena un violento golpe de estado visto a través de una solidaria joven y de los sirvientes que trabajan para su acaudalada familia.

Otro de los títulos que la Mostra estrenará en su competición y después podrá verse en "Perlak" es "Miss Marx" de la cineasta italiana Susanna Nicchiarelli, quien relata la apasionada y trágica historia de amor de Eleanor, la hija de Karl Marx, una de las primeras mujeres en vincular los temas de feminismo y socialismo.

También se proyectará "ADN/DNA", el quinto largometraje de la francesa Maïwenn, justo después de su estreno en el Festival de Deauville, donde ha sido programado como parte de la selección de Cannes 2020, que suspendió su última edición por la pandemia.

Entre los largometrajes ya estrenados en anteriores certámenes figura "Herself", de la británica Phyllida Lloyd, proyectado en el pasado Festival de Sundance, donde también ganó un Premio Especial del Jurado otra de las "perlas" de esta sección, "Never Rarely Sometimes Always", de la estadounidense Eliza Hittman.

También procede de Sundance, concretamente de la competición para documentales internacionales, la ya anunciada "El agente topo" de la chilena Maite Alberdi, así como la ópera prima del novelista y dramaturgo francés Florian Zeller, quien debuta con "The Father", que cuenta en su reparto con Anthony Hopkins y Olivia Colman.

La segunda y última ópera prima de "Perlak" es "Nam-mae wui Yeo-reum-bam", de la joven surcoreana Yoon Dan-bi (Gwangju, 1990), que se estrenó en el Festival de Busan, donde recibió cuatro galardones, con esta historia que recrea el verano de dos hermanos que se mudan a la casa de su abuelo después de que su padre se haya arruinado.