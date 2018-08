A través de sus redes sociales, la exnovia del Mundial escribió sobre el “error técnico” que cometió su hermana, Liliana, al compartir la invitación a la asunción del nuevo presidente de la República en su cuenta oficial de Instagram.

Pues según Riquelme, la invitación iba dirigida a su cuñado pero la “metida de pata” fue expuesta dando a entender que era Lari la invitada sin ni siquiera tener lazos con el sector político.

“Hace un tiempo dejé de contestar agresiones hacia mi familia o hacía mi persona porque para mi es una pérdida de tiempo y un desgaste, cosa que no necesito en mi vida, esperé que pase unos días para aclarar unos puntos… Por única vez”, dice el texto publicado por la modelo.

Tras la introducción, la mediática contó lo ocurrido y añadió que ninguno de los integrantes de la familia se percató del error hasta el día siguiente.

“Luego nos llego el rumor que en un programa de Tv, donde una señora con agravios hacía mi persona habla sobre la ‘invitación’ que me hicieron a mí. En fin, cada quien es libre de expresarse o dirigirse a uno de la peor manera pero no nos olvidemos que nuestras vidas no son perfectas”, expresó posteriormente la novia de Fabbro.

“Yo no haré lo mismo solo mandarle un saludo a esta señora y decirle bendiciones y un abrazo”, concluyó el comunicado.





“¿VA A IR A TRAER BOCADITO PARA SU MARIDO O BUSCA YA REEMPLAZANTE?”

La publicación de Riquelme se debió a los comentarios que dijo en el programa Teleshow la siempre polémica Ña Deló que, consultada por las invitaciones que le llegaron a Ruth Alcaráz y a Larissa Riquelme, la política fue tajante con sus declaraciones hacía ambas.

¿Larissa Riquelme qué es? ¿Va a ir a traer bocaditos para su marido que está en la cárcel? Porque en la cárcel está su marido, ¿O busca ya un suplente?”, disparó Ña Deló.

Por otro lado, la seccionalera no se quedó callada al emitir opinión sobre Ruth Alcaraz: “¿Qué papel va a ir a desempeñar? Estas son haraganas, está bien si es política o si trabajó por el partido, pero esta nunca ni aparece. Puro bla bla bla es”.

Por último, añadió que la presencia Alcaráz respondería para ir en busca de algún soquete o de algún admirador.