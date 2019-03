Tras su separación, la cual se encuentra en medio de un litigio legal, Nadia decidió dar darse una nueva oportunidad en el amor, aún cuando solo hace unos meses de haber terminado su vinculación amorosa a Alfonso.

Aunque la cantante ha mantenido en el anonimato a su novio, es él quien da que hablar en redes luego de haber compartido una fotografía de ambos dándose un beso.

“Un mundo en el que solo pensamos en uno mismo, es un mundo sin vida”, escribió Lucas Fossatti, en su cuenta en Instagram, despertando los comentarios del público en general.







En conversación con HOY, Portillo afirma estar bien junto al empresario e indica que la mala onda viene de personas que no saben lo que realmente fue su matrimonio y posterior divorcio.

“Hace ya un año que no sentía nada por Abel. Traté de estirar lo más que pude (la relación) por Abraham pero no se pudo. Comprobé que no se puede estar con una persona si no hay amor”, asevera.

La cantante asegura que conoció a Fossatti estando separada de Abel, hace solo unos meses y continúan en el proceso de conocerse mutuamente.

“Lo importante es que estamos bien él y yo, y también Abraham. Lucas no es una persona mediática y prefiero que se mantenga así, no exponerlo mucho”.

Según la artista, exponer mucho a una pareja es lo que da lugar a que los demás se entrometan en una relación que solo es de dos, por lo que tratará de cuidarlo de ahora en más.