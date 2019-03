La cantante Nadia Portillo dispara contra su ex Abel Alfonzo, asegurando que el mismo no cumple con sus deberes como padre.

Desde hace meses los cumbieros son protagonistas de un fuerte enfrentamiento mediático tras su polémica separación, actualmente en trámites de divorcio.

Dimes y diretes, discusiones, roces, insultos y más vienen siendo la constante de los artistas desde su separación oficial a fines del año pasado. Ambos cuentan ya con otras parejas sentimentales, sin embargo la mala onda los envuelve a pesar de tener un hijo en común.





“Estoy bien” dice la popular cantante de cumbia en conversación con HOY, al ser abordada sobre situación actual con su colega y padre de su hijo, Abel Alfonzo.

“Sabía que esto iba a ser así, le conozco a Abel y era consciente de lo que iba a pasar”, prosigue, refiriéndose al final de su relación y la actitud que mantiene su ahora expareja.

La cantante asegura que Alfonzo es un padre irresponsable, al punto de que la bloqueó en la aplicación WhatsApp y las redes sociales, además de no preocuparse por sus hijos.





“Él siempre fue así con sus hijos, esto es así y va a ser así para siempre porque Abel no es un buen padre, ni con Abraham ni con sus otros hijos y me consta porque viví tres años y medio con él tratándole de inculcarle pero no le entra bala”.

Portillo comenta que recurre a su familia a modo de sostén emocional para sí misma pero principalmente para Abraham.

“Estoy tranquila porque estoy tomando las medidas correspondientes, le llevo a mi hijo al psicólogo y le damos mucho amor para que no le afecte tanto y que no sienta la ausencia de su papá”.





Mientras encara la crianza y el crecimiento de su niño por su cuenta y junto a su familia, la mediática inicia una nueva relación junto al empresario Lucas Fossatti, quien hace días compartió una romántica foto, la cual dio mucho que hablar en las redes.

Por su parte, Abel Alfonzo, también lleva adelante una nueva relación. El mismo respondió al novio de Nadia con una serie de fotografías en Instagram en compañía de su novia Laisa Gutjahr, una joven Dj y modelo brasileña.