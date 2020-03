De acuerdo a la denuncia hecha por Quintana, el propio Friedmann la echó de la casa, pero al intentar abandonar el lugar, su marido ordenó el cierre de los portones de la residencia, ubicada en San Pedro.

El documento indica además que Nancy quedó retenida por más de una hora en el domicilio, tiempo en que continuaba la discusión con Fridmann Cresta. El mismo amenazó con quemar su camioneta y amenazó la vida de su madre.

La joven supuestamente aprovechó la llegada de la hija Friedmann Cresta, Sheyla, para poder huir.

Tras la denuncia, la mujer se contactó con el Diario Extra para dar a conocer el “infierno” por el que estuvo atravesando desde que se casó el padre del actual Ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann Alfaro.

“Siempre hubo problemas, pero al fin tuve las agallas para decir toda la verdad”, señaló Nancy, confirmando la denuncia y refiriéndose por primera vez a su “calvario”, en el que según él, siempre era ella “la mala del cuento”.

“Pero ahora ya no me quiero callar más porque él es un loco posesivo y manipulador”, expresó para luego revelar que la echó de la casa en más de una ocasión y que incluso la golpeó.

“Me llegó a pegar porque no está bien de la cabeza. Y siempre cuando me pegaba al otro día él se despertaba amoroso diciéndome: ‘no te querés ir a la peluquería’ o ‘andate a comprar para tu ropa’. Yo le decía ‘cómo le vas a pegar a una persona que le querés’ y me decía ‘estás loca’”.

Sostuvo que no solo amenazó la vida de su madre, sino la de toda su familia, trayendo a conversación un arma de fuego. “Si Dios le bendice va a vivir muchos años más’ y me dijo ‘a una nueve milímetros no creo’… y me celaba de mi sobrinito de 2 años al cual me prohibía darle besos o mostrarle cualquier otra cosa de cariño”.

Por si fuera poco, contó que la hacía consumir pastillas y tranquilizantes, sin consulta médica. “Se convirtió en un loco después de casarnos… es capaz de todo”.

El mismo medio contactó al hombre en cuestión, y este negó todo lo mencionado por su esposa. Alegó que se movilizan en silla de ruedas por lo que le sería imposible agredirla, además de remarcar que en 65 años no cuenta con antecedentes de violencia física.

Friedmann Cresta desmeritó las declaraciones de la joven. “Seguro que hizo para reírse de la prensa, porque yo acabo de hablar con ella y como yo dije: ‘Déjenle ser feliz a dos personas, no se metan en su vida’”.