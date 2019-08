Anabell Fabbro, hermana de Jony, explicó a medios de prensa argentinos que la grabación es clara en el sentido de que demuestra por boca de la denunciante, que no hubo penetración alguna.

“Hay una escucha de la policía en la que ella (presunta abusada) habla con una amiga. Le dice: la pericia dio negativo… la amiga le dice: ponete contenta, pero ella le responde: no, porque ahora me van a demandar. Acá se hizo una denuncia por violación y la nena no está violada”, señaló Anabell.

Cuando le inquirieron sobre el trasfondo que ella ve en la denuncia, la misma respondió que originalmente podría haber tenido un trasfondo de dinero, de querer sacar plata a Jonathan vía extorsión.

Respecto a los chats agregados por la querella, en los que se visualizan mensajes con alto contenido erótico, Anabell argumentó que la mayoría de ellos son falsos, y que por eso la pericia de la policía no los halló. “Fueron montados, son truchos, nunca existieron”, disparó.

Medios argentinos se hacen eco del principal argumento de la defensa (no hubo penetración carnal) no es argumento legal contundente para evitar una condena, aunque pueda ser de menor cantidad de años que lo que pide la fiscalía, esto es 24 años.

Según el cronograma judicial sobre el tema, el caso tendrá diotámen el próximo jueves, cuando se cierre todo el proceso de declaraciones y evaluaciones de pruebas.