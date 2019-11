Brujería es una banda de metal extremo, de origen mexicano estadounidense, formada en Estados Unidos en 1989. Liderada por el vocalista mexicano Juan Brujo, quien además es el principal letrista, la agrupación tiene como característica especial la colaboración y participación de integrantes de destacadas bandas del metal mundial, como Napalm Death, Faith No More, Dead Kennedys, Fear Factory, Carcass, At The Gates, Cradle of Filth, Dimmu Borgir, Nuclear Assault, Lock Up y Control Machete, entre otros.

La alineación que se presentará este miércoles está compuesta por Juan Brujo y El Sangrón en voces, Hongo (Shane Embury, de Napalm Death y Lock Up) en bajo, Hongo Jr. (Nicholas Barker, de Lock Up y Nuclear Assault) en batería y El Criminal (Anton Reisenegger, de las bandas chilenas Pentagram y Criminal, y Lock Up).

Brujería tiene publicado cuatro álbumes, además de varios EPs y singles. En 1993 lanzaron su primer disco, “Matando güeros”, el cual aborda temas que terminaron siendo recurrentes en sus composiciones, como la frontera, el narcotráfico, secuestros y asesinatos, y la violencia explícita en general.

La gira “South America 2019” lleva a Brujería por otros países como Brasil y Uruguay, con un total de once fechas. El concierto en Absoluto Rock, local ubicado en Herrera 163 casi Yegros, se realizará con cuatro bandas teloneras, entre ellas los locales Ablaze (death metal), Flesh Infection (grindcore) y Violacion Mental (death metal), y los formoseños de Manto Negro (thrash, death, groove).

Las entradas pueden ser adquiridas en todos los locales de la Red UTS o en puerta el día del concierto a un costo de G.135.000.