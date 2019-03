En medio de una entrevista televisiva, Zuni Castiñeira cortó la grabación del programa luego de que la periodista Denise Hutter le consultara sobre la relación de su ex marido con el narcotráfico.

Durante la grabación de la siguiente emisión para el programa “Desde Arriba”, conducido por Denise Hutter y emitido por América Tv, en el set se vivieron momentos tensos junto a su invitada Zuni Castiñeira.

En un fragmento de las grabaciones de ese día, se las ve a ambas compartiendo una charla acerca de la situación amorosa de la empresaria, tema que la misma dejó en claro que no necesita a ninguna persona que la complete, luego de pasar por dos matrimonios.

“Yo me pude haber casado, no sé con quién, por decirte, pero yo no soy esa (clase de mujer), soy Zuni Castiñeira”, manifestó la exmodelo.

A lo que Denise acotó que “se te cuestionan los negocios de tus ex maridos, de todos lados encuentran algo para atacarte”.

La acotación de Hutter fue refutada por Castiñeira expresando que nunca estuvo en los negocios de sus ex maridos.

“¿Qué lo que eran los negocios de mi ex maridos?… Eran estancieros, siempre fueron estancieros”, aseguró Zuni.

No conforme con esa interpretación, la conductora quiso profundizar más sobre el asunto y opinó: “Tu primer matrimonio se decía que estuvo preso por narcotráfico”.

Sin embargo, Castiñeira interrumpió a Denise y le “paró el carro” contestándole de manera tajante: “¿Sabés qué? Te voy a cortar esa palabra, ¿ok?, cortá y no te respondo, eso en tu programa no va”.

Orden que acató por su parte la también locutora sin objeción: “Ok Zuni, cambiemos de tema”.

No obstante, el clima en el set ya estaba tenso: “Vas a cambiar luego sino me voy a levantar del reportaje porque es una persona muerta, ¿Entendés?”, le indicó Zuni.

Y añadió: “Muerta hace 25 años y se sabe todo el fondo de la cuestión, lo sabe de todo el mundo. Si vas a hablar de eso, me voy nomás. Tengo mejores cosas que contar de mi vida”, continuó la mujer con su descargo.

Y concluyó: “¿Dónde es narcotraficante? Los narcotraficantes están presos o muertos, y yo estoy viva y maravillosa”.