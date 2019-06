Gabi Wolscham abrió su pasado ante las cámaras y confesó que su vida no fue nada fácil. La hoy modelo, perdió a su mamá cuando tenía nueves años, una semana antes falleció su abuela y con su papá no tenía una relación cercana, por lo cual, luego de vivir con una familia pasó al “Hogar María Santa Eufrasia” de Caacupé.

Con una mamá enferma y un papá ausente, hizo frente a los golpes de la vida. Tras la muerte de su progenitora y luego de un año de permanencia en el hogar, tuvo que empezar a trabajar desde los doce años como promotora en supermercadores abriéndose carrera al rubro de modelaje.

En conversación con la conductora de Tv, Pelusa Rubín, Wolscham indicó que su hijo le salvó la vida, ante la pregunta si trató de suicidarse, respondió que fueron varios intentos y que la depresión le atrapó desde muy pequeña.

“En el hogar fue mi primera vez, cuando tenía diez años. Siempre fui muy depresiva por todo lo que pasé. Recuerdo que mis compañeros me traían remedios de sus abuelos, de sus mamás y yo me tomaba todo lo que había, tomaba veneno y hacía muchas cosas para autodañarme y no seguir”, reveló.

Sin embargo, la llegada de su hijo Bruno se convirtió en la fortaleza que necesitaba para continuar enfrentando las batallas del destino. “Dios me mandó a mi hijo para salvarme porque yo no iba a seguir”, expresó.

“Mi hijo me cambió completamente la vida, entonces, le debo mi vida a él hoy en día. Por eso, tengo que tratar de estar acá para poder brindarle todo lo que puedo y todo lo que yo no tuve en mi niñez”, continuó.

Además, comentó que cuando su hijo aún era muy pequeño volvió a intentar sacarse la vida. “No podía con él, no podía conmigo. No tenía para darle de comer y me desesperaba, no sabía qué hacer y no tenía a quién pedirle ayuda, en ese entonces, yo era una persona muy introvertida, me encerraba mucho en mí misma”, explicó.

Pero, el amor hacia su hijo le hizo dar cuenta que era el momento de levantarse y trabajar. Añadió, “porque mi hijo no tenía que pasar lo que yo pasé”.

Pese a la dura realidad por la que atravesó, Gabi Wolscham reflexionó “todo se supera, todo es una experiencia, todo te ayuda para crecer, creo que no hay experiencia mala sino que todo lo que te pasa en la vida te ayuda para aprender y mejorar”.