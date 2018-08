El neurocirujano Miguel Ángel Velázquez Blanco, más conocido como “Dr. Mime”, se destaca en el ámbito de las comunicaciones tras haber estado en diversos programas radiales y actualmente incursionar en la televisión. Desde el lunes, todas las tardes hará “Así nos va”, espacio que era liderado por Víctor Benítez en la 970 AM.

“Desde mañana lunes, desde las 14:00 hasta las 16:00, me integro a la mesa de “Así nos va” por la 970 AM con mis amigos Eduardo Dios y Erico Gonzalez Cantero con el recuerdo siempre presente del gran amigo que nunca se va a ir el capo Víctor Benítez”, señaló a través de las redes sociales el doctor Mime.

Desde mañana lunes me integro a la mesa de ASI NOS VA con los capos de @pipodiosk y @EricoGonzalez por la @Radio970AM con el recuerdo siempre presente de mi querido amigo @Elgroseroese...!!! — Doctor Mime (@DoctorMime) 19 de agosto de 2018

Velázquez Blanco, en contacto con Hoy Digital, mencionó que ya está familiarizado con la 970 AM, atendiendo que todos los sábados, de 10:00 a 12:00, hace la versión radio del Repasador con Julian Crocco y Pipo Dios. No obstante, destacó que “se cumple un anhelo, un sueño” al ser incluido en el programa que antes hacía el radialista Víctor Benítez, quien dejó un gran legado tras su fallecimiento por complicaciones de salud.

Resaltó que era muy amigo de Víctor y que por nada del mundo pretende reemplazarlo. “Él es más grande que yo, en todo sentido. Ni loco voy a ocupar su espacio. Él va a estar siempre ahí, es su espacio, su esencia, su gente. La idea es siempre recordarlo, es un amigo de años. Víctor es el irremplazable, muchos pueden imitarle, pero otro Víctor no habrá en la historia de la radio, como tampoco hay otro Manuel Bernardes”, dijo.

Sostuvo que la idea es trasladar la amistad que tiene con Pipo y Erico a las siestas de radio. Además resaltó que hará intervenciones en todos los aspectos, ya sea desde su profesión como médico o consultando con los expertos de cada área, permitiendo así que los oyentes puedan tener una idea completa de los temas instalados en el momento.

LA RADIO, UNA PASIÓN ADEMÁS DE LA MEDICINA

Doctor Mime no es un novato, ya que pasó por varias emisoras, como Monumental y Uno 650 AM. Para él, “es una pasión, una terapia interesante hacer radio”. “Me invitaron una vez a hacer radio y ya me quedé”, recordó. “La radio es una magia”, añadió.

Visiblemente emocionado, indicó que la AM sigue siendo uno de los medios de comunicación que tiene mayor alcance mediante el avance de la tecnología, siendo así que la radio puede escucharse desde un aparato celular y en todas las partes del mundo. “Estás más cerca de la gente. Hay interacción más activa y la magia permanece al ir jugando con la imaginación de los oyentes, es fabuloso eso”, expresó.

TELEVISIÓN Y CONSULTORIO

En la televisión también el Doctor Mime se destaca. Los jueves hace Bar Conspiración, desde las 21:30, con Augusto Dos Santos y Mike Silvero, por Unicanal. “Al igual que la radio, lo de la televisión fue algo casual, me invitaron y fui”, comentó.

Su presencia en los programas televisivos y radiales no le impedirán que siga ateniendo a sus pacientes en su consultorio, de 16:00 a 20:00. “Cuando hacés lo que te gusta, nunca trabajás”, subrayó.