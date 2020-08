“Llegó en el mejor momento”, dice Larissa sobre la propuesta de regresar a la televisión y con un antiguo amor: el humor.

Desde este mes y luego de tres meses sin pantalla, Riquelme es parte de Hotel Jaja, producción de HEi Networks para el Trece. “Fui como invitada y luego se comunicaron conmigo”, comenta.





Luego de años de ser parte de programas televisión como participante, panelista y conductora, Larissa volverá a actuar.

Su personaje es ‘Lala’, la prima del gerente del hotel, Lalo, quien fue contratada para ser bartender y moza, encargándose de llevar el servicio a las habitaciones.

“Estoy feliz con las personas que confiaron en mí para ser parte del equipo de Hotel Jaja. Se van a divertir mucho”.





“ME DECEPCIONARON MUCHAS PERSONAS”

Hasta hace unos meses, Larissa Riquelme integraba el programa televisivo de Telefuturo, ‘Vive la Tarde’. Allí compartía la conducción con Patty Orué, Nathu González, Oscar Pintos y Carlos Ortellado.

De acuerdo a trascendidos en el ámbito mediático, la top fue objeto de supuestas burlas de parte de Ortellado, por su manejo ante cámaras y las menciones comerciales que hacía.

Los mismos tomaron fuerza cuando el actor y humorista Manni Delvalle, también exintegrante del programa confirmó las versiones. Consultada al respecto, Larissa indica que no sé sintió muy a gusto en su breve paso por la emisión.

“Uno nunca nace sabiendo. Siempre se burlan de tus errores y en verdad no miran los suyos o sus defectos. Nadie es perfecto y yo siempre lo dije, ‘no soy perfecta’, pero tengo algo que los demás no lo tienen, yo valoro a las personas, soy transparente y no soy fingida o mala”.

Evita referirse puntualmente a Carlos pero expresa: “Yo no le dañaría a nadie, al contrario, le ayudaría a mejorar si yo fuera ‘perfecto’ obviamente”.

“A mí me decepcionaron muchas personas, pero no soy como los demás y no me gusta hablar del pasado. Hoy tengo un presente y prefiero aprovecharlo al máximo y seguir aprendiendo”.

“UNA GUERRERA DISPUESTA A SEGUIR LUCHANDO”

Contra viento y marea, la eterna novia del mundial continúa su noviazgo de años con el exfutbolista Jonathan Fabbro, actualmente en prisión en Argentina. ¿Cómo sobrelleva la situación?

“Muy bien, a Dios gracias. Nosotros ya hemos pasado muchas cosas y este alejamiento por causa de la pandemia no nos afecta emocionalmente, al contrario, nos ayudó mucho a valorar aún más muchas cosas. Esperamos que esto pase rápido y se muevan algunas cosas”.

La mediática aprovechó el tiempo en pandemia para retomar sus estudios universitarios y alterna la televisión con la carrera de Ciencias de la Comunicación. Así también, alista otros proyectos pero se reserva decir si tienen que ver o no con HEi y el Trece. Prefiere hablar de los mismos unas vez concretados.

“Lo vengo haciendo en estos 15 años de carrera por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El ser humano de por sí nunca está feliz con el éxito o logros de los demás y de alguna manera se malogra, por eso siempre es mejor callar todo hasta que uno considere cuando sería el momento”.

A pesar del contexto mundial, sostiene que se encuentra en un muy buen momento, en todos los sentidos. “Me siento en paz, feliz y fuerte en todo. Me considero una guerrera dispuesta a seguir luchando”.