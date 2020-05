En el contexto de crisis social, debido a la pandemia del coronavirus, la música surge una vez más como bálsamo para sobrellevar las adversidades del distanciamiento social. Convencidos de esta premisa, Berta Rojas y “Chirola” unieron sus talentos para enviar un mensaje esperanzador a todos los paraguayos.

“Cuando Chirola hizo un vivo a través de Instagram, resoné con él. Me enterneció profundamente la desnudez de un artista que se entregaba en tiempos difíciles. Su gesto me llevó a escribirle y, en respuesta, Chiro me envió una canción. No era cualquier canción; en la desnudez de su guitarra y su voz sentí su alma. Quise vestir de sonidos esa música y el sí de Chiro fue un giro hacia una aventura que nos trae hasta aquí”, contó Berta Rojas desde Boston (Estados Unidos).

Esta es la primera colaboración entre ambos, que desde la distancia y gracias a la tecnología podrán ofrecer un nuevo material musical con mucha carga emotiva.

“Este tiempo de estar en conexión profunda con nosotros mismos y con nuestros afectos dio lugar a cosas que no nos imaginábamos. Entre ellas esta colaboración con Chirola, que es un hermoso regalo para mí. Lo vamos a develar en Gramo el jueves”, agregó Rojas.

Gramo Revolución será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de Gramo y del canal GEN (canal 12 de Tigo Star, canal 12 de Personal Flow y canal 15 en Copaco IPTV) HEI (canal 500 de Tigo Star) y 5días tv (canal 16 de Tigo Star).

Esta es la primera edición virtual del festival que aglomera música, charlas inspiradoras, entrevistas, paneles y música en vivo. También, contará con una feria de emprendedores online, webinars y experiencias en diversas plataformas digitales.

El evento será a beneficio de Todos Por Paraguay y Techo Paraguay, y si bien es gratuito y abierto a todo público, se pueden adquirir entradas simbólicas a través de Red UTS.

El 100% de lo recaudado será utilizado para la compra de insumos y equipos de protección para personal médico a través de Todos Por Paraguay; así como la compra de kits de alimentos para familias en situación vulnerable, a través de Techo Paraguay.

Cada entrada tendrá un costo simbólico de Gs. 10.000 y los interesados podrán adquirirlas ingresando a https://bit.ly/gramorevolucion

El festival contará con 5 escenarios virtuales a través de Facebook Live, YouTube, Instagram Live y Zoom con actividades y contenidos en paralelo.

Contará con la participación de Flou, La de Roberto, Villagran Bolaños, Salamandra, Purahei Soul y Funk’Chula, en lo que respecta a la parte musical.

Las charlas correarán a cargo de Fabián Chamorro (historia), Aramí O’Hara (gastronomía), Luis -Pa’i- Ramírez (educación) y Edita González (asentamientos).

En los paneles, ‘Música y entretenimiento’ con Germán Lesme, Lucas Toriño y Rodrigo Nogués y talleres virtuales en alianza con Asociación de Emprendedores de Paraguay (ASEPY): Armá tu e-commerce (tienda virtual) en una hora; y Hackeando el capital emprendedor.