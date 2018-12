Considerado por muchos como el principal exponente del teatro alternativo en Paraguay, Nhi Mu es sinónimo de la transgresión en el arte escénico en nuestro país, explorando en lo visual, corporal y abstracto para generar verdaderos espectáculos de ensueño.

“Es contar una historia utilizando ciertas técnicas que la vuelven mucho más compleja, por ende el trabajo del actor aéreo es tríplemente complejo”, dice Fátima Fernández, una de las cabezas de Nhi Mu que lleva 15 años dentro del elenco.

La compañía nació en 1997 con la realización de perfomances en locales nocturnos, de la mano de un grupo de siete artistas, de los cuales hoy solo permanecen Selva Fox y Nelson Arce.

Tras ver un video de uno de los shows de De La Guarda, renombrada agrupación de teatro aéreo argentina, el naciente grupo Nhi Mu quedó maravillado con su arte, teniendo claro que ese era el rumbo que querían seguir.

Al poco tiempo, Martín García, uno de los fundadores de De La Guarda llegó al país para impartir un taller que fue fundamental para Nhi Mu ya que a partir de ahí fueron recorriendo el sendero que los llevaría a la construcción de su propio lenguaje.

“Hay maneras de hacer teatro aéreo que marcaron Nhi Mu, que van más allá de lo aéreo”, expresa Fernández, resaltando el logo creado por el ilustrador Roberto Goiriz, que sigue vigente hoy en día.

La artista destaca los esfuerzos del grupo por subsistir no solo no dejando de hacer arte sino reiventándose constantemente desde su nacimiento, en una época en la que no se contaba con escuelas de teatro y los actores recurrían a talleres y escuelas del extranjero.

“Cuando hablamos del teatro independiente hablamos de eso, independiente en su totalidad, fuera de alguna cuota estatal. Para estar en Nhi Mu tenés que saber hacer de todo porque nunca hay un lugar fijo para nadie. El rol se divide en 40 roles, actuar, montar, maquillar, cocinar…”.

Una de las claves de la permanencia de la compañía, según Fernández y Fox, es el trabajo en conjunto, lo cual implica debates y discusiones frecuentemente, algo que consideran normal y necesario.

“Pero eso no se modifica dentro de lo que es la estructura de Nhi Mu, que creemos, es la forma de crear. Generar tanto choque que tengamos que llegar si o sí a un lugar juntos”, asevera Fátima.

“Las mujeres de Shakespeare”, “Todos los sapos van al cielo”, “Demasiado te quise… cuando la luz estaba apagada” y la serie “Travesía” son solo algunas de las puestas impulsadas por Nhi Mu, las cuales han sido aplaudidas por el público que las disfrutan tanto que siempre reclaman una mayor frecuencia entre cada espectáculo.

Al respecto, las intérpretes indican que cada puesta en escena lleva tiempo pero muy principalmente, dinero. Todas son costosas como la más reciente, “Viaje 3”, que estuvo cerca de no ser estrenada.

“CULTURA AÉREA”

Paralelo a las obras, Nhi Mu se destaca por su formación a artistas a través de talleres de aéreo, de tela, y trapecio. Así también la iniciativa “Cultura Aérea”, llevada a cabo el último domingo de cada mes donde los los interesados van hasta el galpón y tienen la posibilidad de realizar las distintas disciplinas acompañados de los integrantes de la compañía.

“Queremos ser una alternativa de teatro alternativo y crear como una malla de talleres que impliquen que cualquier persona que desee hacer teatro alternativo sepa por donde ir. Clases de actuación específica, deportes e ir complementando con las bases”.

Entre los próximos proyectos se encuentran una temporada más de Travesía y prepararse para espectáculos destinado a masas. Además desean llevar su arte a los distintos barrios y ciudades: “Paraguay tiene un montón de talento que está en el interior y está sediento de este intercambio cultural”.

“CADA UNO PUEDE SER EL HÉROE DE SU PROPIA HISTORIA”

“Si le hacés volar a un niño ya desde chico, su superhéroe al que ve en la tele ya no va a ser súper porque él ya podrá volar y creemos que si eso sucede vamos a estar cambiando algo, a lo mejor, cuando sea joven podrá votar mejor”, dice Selva muy entusiasmada.

Tanto Fox como Fernández creen firmemente que hay un camino distinto en este país que tiene que ver con el arte y con decir muchas cosas de una manera más simbólica, pero para eso aseguran, hay que educar con el arte e incentivar al trabajo en equipo.

“Creemos que cada uno puede ser el héroe de su propia historia y Paraguay está lleno de esa gente. Como paraguayos nos falta un poco reconocer y valorar”.

Con una nueva administración del Estado que apenas inicia, y un antecedente paupérrimo en el respaldo al arte, las entrevistadas tienen un solo mensaje.

“Solo les pediría que no nos dejen morir como institución. Estamos hace mucho tiempo, la gente pasa en el cada Gobierno y nosotras seguimos acá desde hace 20 años. Pero Igual vamos a seguir haciendo las cosas con o sin el Estado”, remarca Fátima.

El segundo, la sugerencia de apostar a una red cultural que facilite la conexión y comunicación entre los colectivos de artistas, de las distintas ciudades y con otros países. “Tenemos que poder salir y la gente tiene que poder venir y ser un país unido”, finalizan.

Los interesados en saber más de Nhi Mu pueden visitar sus páginas en las redes sociales Facebook e Instagram.

