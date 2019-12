Invitado al programa televisivo Red Social de Latele, el artista defendió la amistad respaldada por sexo.

“Me enamoré de casi todas mis amigas, obviamente muy pocas me dieron bola, (risas). No terminé en relación con ninguna, pero tuve amigas de las cuales me enamoré, sucedió algo y hoy son como mis hermanas”, expresó.

Aseguró que la intimidad sexual consolida el relacionamiento entre los involucrados: “Pienso que el amor o el acercamiento dentro de la amistad hombre y mujer, u hombre y hombre, y mujer y mujer, fortalece la relación de amistad”.

Basándose a su experiencia, García extendió la recomendación al público e insistió: “Si vos querés tener una amistad muy fuerte con alguien, deberían intimar. Después de intimar, la amistad se fortalece más”.

Remarcó que el sexo entre amigos es un tema tabú, pero a pesar de ello se debería probar, por lo menos una o dos veces al año. “Creo que nos pasó a todos que tuvimos un amigo o una amiga, que una vez nos pasamos de copita y sucedió algo. O dejó de ser tu amiga o se fortaleció la amistad”.