Tras el cruce entre ambos mediáticos en el reality show Baila Conmigo Paraguay, Rodríguez se descargó en su programa televisivo “Noche de show”.

El comunicador se refirió a Calderini luego de que este lo criticara por afirmar que su actual pareja, la cantante Fátima Román es su “alma gemela” y la mujer que lo deja ser “tal cual es”.

“Yo no quiero estar donde no soy feliz y donde no hago feliz entonces tomé una decisión en mi vida, así como él lo habrá tomado también en su momento la decisión de ser homosexual y de tener un hijo con su mejor amiga. En casa de herrero, cuchillo de palo pio es el tema? O sea vos podés hablar de otro y no te fijás en lo tuyo”, tiroteó.

Sostuvo que si uno de sus hijos quisieran bailar pensaría tres veces antes de llevarlos a su academia: “porque tenés doble moral y si sos psicólogo con más razón estás aplazado porque como psicólogo no podés decir lo que dijiste en televisión, estás equivocado y te queda grande ese lugar”.

Finalmente indicó que la actitud del artista obedece a una crisis intrafamiliar. “Que vos hayas tenido problemas con tus padres porque se hayan separado, es tu problema”.