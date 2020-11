“Me cuesta estar aquí. Hace mas de una semana estoy maquillando mis moretones, ensamblando mi corazón para tratar de venir y dar lo mejor de mí y últimamente ya me estaba costando demasiado”, así arrancó la mañana de este jueves su programa en América Tv, Norita Rodríguez.

La farandulera se refirió a los fuertes dichos que viralizó su exnovio, el empresario brasileño Marcos Gomes Da Silva, quien la acusó de intentar extorsionarlo y de ejercer la prostitución. “Si a ustedes les dijo eso, imagínense lo que me dijo a mí, lo que me hizo a mí”, acotó.

Rodríguez relató que inició una relación con Gomes Da Silva a principios de este año. Se frecuentaron y cinco meses después vivieron juntos en un departamento. Con el correr de las semanas, la presentadora detectó ciertas cosas que no le parecieron como que la madre de su segunda hija estaba nuevamente embarazada de él y que Marcos estuvo preso en Tacumbú dos años por violencia intrafamiliar.

“Me dio un poco de miedo, no lo voy a negar. Nosotros rompimos pero él seguía yendo a la casa a compartiendo con mi familia”, sostuvo.

Aunque ya no había relación, supuestamente el hombre no abandonaba el departamento y comenzaba a hostigar cada vez más a la también empresaria, al punto de que no podía ni siquiera acercarse a sus compañeros, debido a sus constantes celos.

“Recibía amenazas constantes, me denigraba, me trataba mal verbalmente, poco a poco empezó el maltrato físico”.

La artista de recordó el último episodio que vivió, en el que supuestamente de los pelos intentó arrojarla desde las alturas. “Me agarré de la silla, de la mesa, de su pierna, me pateó, me pegó. Me liberé, disqué el 911… me sacó el teléfono, cortó y tiró”.

Tras el intento fallido, el hombre, de acuerdo al relato de la expanelista de Teleshow optó por otro método.

“Agarra el cuchillo, pone de punta hacia mi cara y me dijo que me cortaría como hielo, me picaría la cara para que nadie me pueda volver a mirar. Hizo un intento, me esquivé, no acertó mi cara pero sí acertó otra parte de mi cuerpo la cual empezó a sangrar…”.

Entonces Gomes quiso recurrir a una tercera alternativa, yendo a buscar su arma de fuego, dejando encerrada a la comunicadora. El momento fue aprovechado por la exbailarina para escapar e ir hasta un sanatorio cercano en el que quedó internada tres días.

“Nunca falté a mi trabajo, me maquillé toda y vine a trabajar poniendo mi mejor sonrisa, dando todo de mí. Tratando de fingir que todo estaba bien, de que yo estaba bien, de que no me pasaba nada”, dijo Norita entrecortada por el llanto.

Comentó que hizo la denuncia ante el Ministerio Público y que lleva adelante un tratamiento psicológico.

“Me cuesta, me duele. Jamás pensé que me iba a pasar, jamás pensé que era real esto. Tengo miedo, no puedo salir, no puedo abrir la ventana, tiene que estar cerrado todo. Él estacionaba en frente y me decía que si el salía del departamento me iba a disparar”, mencionó desbordada por las lágrimas.

“Un día estuvo su auto en frente, yo llamé a la policía. Yo tengo miedo, por favor no puedo más. Que no le pase a nadie, es horrible, una persona a quien vos querés, a quien les das todo, a quien vos le amás, ¿por qué? No sé…”, finalizó.

“NO TIENE LÍMITES”

Marcos Gomes Da Silva arremetió duramente contra Norita Rodríguez. La acusó de ejercer la prostitución y intentar sobornarlo en complicidad con un abogado a cambio de retirar la denuncia en su contra.

Asegura que la exjueza del reality show Baila Conmigo Paraguay se prostituye con los empresarios propietarios de las marcas con las que trabaja.

“Su departamento de lujo paga Ricardo Trociuk (empresario). Ella sale con el director de Epa!, que ahora le contrató. El señor es casado, tiene familia y a ella no le importa ningún car***. Ella está en América Tv porque sale con director argentino. Es una señora que no tiene límites”, disparó.

Pidió a la fiscalía que la investigue y se puso también a disposición, acotando que tiene pruebas que avalan sus dichos.

Cabe resaltar que Gomes Da Silva cuenta con una imputación por violencia familiar por supuestamente agredir a su expareja en diciembre del 2017. La imputación fue promovida por el fiscal Yoan Paul López.