La mediática mujer aprovechó su caminata diaria para realizar una transmisión en vivo desde su cuenta en Instagram y tirotear contra el excapitán de la Selección Nacional de Fútbol.

“Se cagó en las patas y se desdijo, y le tuve que obligar al pollerudo conchudo a que me responda, encima con base de mentiras Ojere ko la mundo ha ipo’i la tape, jajotopapaiteta (El mundo gira y el camino es angosto, nos encontraremos todos de vuelta)”, arrancó.

Luego de que Gamarra afirmara que la bloqueó en WhatsApp por ser muy “wasa” (vulgar), Norma utilizó sus dichos para hacerlo premisa de su discurso de ataque.

“Orgullosa de mi sangre campesina, de haber nacido y sido criada en San José de los Arroyos, porque esta campesina nunca se metió con un casado, nunca quitó marido ajeno, nunca se metió con un señor grande por plata”, sostuvo.

Aseveró que siempre respetó a Carlos y a su apellido Gamarra, ya que crió a sus dos primeros hijos de una primera relación. Aclaró que el divorcio es de común acuerdo y advirtió a su ex que sea sincero.

“No te acobardes y no te escondas detrás de mentiras porque hay verdades que te van a explotar en la cara”.

Benítez Santacruz continuó ironizando. “Poco fina, sí señor; guasa capaz que sí, capaz que hiero tu educado oído. Poco fina, pero no puta, guasa pero no me estoy exhibiendo con marido ajeno”.

Instó a enseñar a sus hijos a ser decentes, acotando que las hijas de González estuvieron alejadas de ella por decisión judicial. “No soy quién para tirar la primera piedra”, expreso.

Insistió que no pretendan darle cátedras de conducta. “A mí no me van a hablar de decencia, de finura, cuando sos más puta que la gallina mbatara”.

Carlos y Norma llevan dos años separados, pero siguen casados legalmente. Mientras sigue el proceso, ambos han protagonizado una serie de enfrentamientos mediáticos, junto María José, la nueva pareja del Colorado.