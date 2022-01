París, Francia. La actriz francesa Brigitte Bardot volvió este jueves 5 de enero para estar en el centro de la polémica tras afirmar que, contrariamente a lo que recomiendan las autoridades francesas, no se le vacunará contra el covid-19 porque es “alérgico a todos los productos químicos”.

En una entrevista con la revista Gala, Brigitte Bardot, 87, un verdadero ícono de la cultura francesa, agrega que incluso cuando viajó a África se negó a vacunarse contra la fiebre amarilla, una inyección obligatoria para ingresar a algunos países del continente.

“Mi médico en ese momento me escribió un certificado falso. Fui (a África) y volví en buena forma”, confesó.

CÓMO SE SIENTE LA DIVA

El protagonista de películas como Et Dieu … créa la femme (Y Dios creó a la mujer), de Roger Vadim, consideró que goza de buena salud.

“Obviamente tengo 87 años, pero no lo parezco. No tengo canas, soy muy delgada. Tengo doble artrosis de cadera, camino con muletas, pero si me das una rumba , un cha-cha-chá, los Gipsy Kings o algo flamenco, tengo ganas de moverme … ”, añadió Brigitte Bardot en declaraciones recogidas por la cadena LCI.

La actriz se ha visto envuelta en otras polémicas en los últimos meses. Pasado noviembre, fue condenado a pagar 20.000 euros de multa (más de 23.000 dólares al tipo de cambio actual) por insultos racistas para asegurar que los habitantes de la isla francesa de Reunión “han conservado sus genes salvajes”.

Además, Bardot afirmó que hay “reminiscencias del canibalismo de siglos pasados” que “deberían prohibirse”.

LO QUE DIJO SOBRE EL CORONAVIRUS Y OTRAS CONTROVERSIAS

En febrero de 2021, en una entrevista con la revista italiana Oggi, consideró que el coronavirus fue «algo bueno», ya que es «una especie de autorregulación de una superpoblación que no somos capaces de controlar».

En 2018, Bardot también prendió fuego a las redes tras afirmar que la mayoría de los recientes las acusaciones de acoso en el cine son «casos hipócritas» y sostuvo que muchos artistas «se entusiasman con los productores por tener un papel».

Brigitte Bardot se centra actualmente en una fundación que lleva su nombre y que se dedica a la protección de los derechos de los animales en Francia y en otros países, con denuncias públicas contra la caza o las corridas de toros.







Es eso retirado de la actividad artística durante casi medio siglo, Continúa Brigitte Bardot, incansable, abogando por los derechos de los animales. La actriz francesa ha dirigido una fundación protectora desde 1986.

“En los ojos de un perro siento la presencia de Dios”, repite a menudo la mujer que vive rodeada de perros y se convirtió en una leyenda del cine y un icono de una época.

Considerada dentro de la población en riesgo por su edad, Bardot asegura que el aislamiento en la mansión La Madrague, en Saint Tropez, en el sur de Francia, acompañada de sus animales, es suficiente. “No veo a nadie. No serán las cabras las que me infecten”.

El caso de Brigitte Bardot también se puede sumar al de otros artistas muy populares. A pesar del brote del virus en Europa, músicos como Eric Clapton y Miguel Bosé también se encuentran entre los que están en contra de las vacunas.