El mediático padre del ministro de agricultura y ganadería, Rodolfo Friedmann Alfaro, dio a entender a través de redes sociales que su romance con Gabriela Villalba terminó.

"No le salió su negocio, por suerte le frustré. Siempre pienso, cada loca que hay. Creen que soy tonto, no y no", escribió en el segmento "historias" de Instagram, adjuntado la imagen de Villalba.

Luego, en otra historia mencionó: "Ayer estaba pensativa y hoy se fue, porque, no sé, huyó así como vino, pero sin camioneta, ni anillo, ni camioneta, huyó como huye un ladrón", también junto a su fotografía.

Luego posteó una fotografía de su aún esposa Nancy Quintana, de quien se separó hace solo semanas en medio de denuncias mutuas de violencia, amenazas de muerte, difamación, calumnia e injuria.

En su post escribió: "Siempre estás en mí".

El tema llegó a ser tendencia en Twitter y muchos ponen en duda la salud mental de Friedmann Cresta y sus repentinas relaciones sentimentales tanto con Nancy Quintana y Gabriela Villalba.