Tomorrowland reunirá a más de 25 de los mejores artistas del planeta que actuarán en 4 escenarios digitales en el nuevo Brand-new digital NAOZ.

Con la Nochevieja de 2020 como nunca antes, Tomorrowland quiere ofrecer a los habitantes del mañana de todo el mundo una noche para recordar, todo desde la comodidad de su hogar y accesible en todos los dispositivos (PC, laptop, smartphone o tablet).

Los artistas de 3D detrás de Tomorrowland han creado un lugar de entretenimiento completamente nuevo y deslumbrante que consiste en 4 mundos mágicos, en los que se utilizarán algunos de los temas más icónicos del festival. Tomorrowland ha comisariado un increíble cartel de más de 25 artistas de talla mundial.

Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Duck Sauce, Joris Voorn, Kölsch, Lost Frequencies, Major Lazer, Meduza, Skrillex, Tchami, Tiësto y muchos más ofrecerán actuaciones estelares en la celebración digital de la Nochevieja.

Continuando con el éxito del primer festival digital de Tomorrowland, ‘Tomorrowland Around the World’, registrado en el documental “The Behind The Scenes: Never Stop The Music - The Creation of Tomorrowland 2020”, el festival vuelve a utilizar la mejor tecnología del mundo en diseño 3D, producción de vídeo y efectos especiales para reunir una experiencia espectacular en la noche más grande del año.

Las entradas pueden ser adquiridas desde Paraguay en el siguiente link.