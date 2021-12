La estrella de Tv realizó una transmisión en vivo para el programa televisivo que conduce para la cadena Telemundo, ‘Hoy día’, donde fue abordada sobre el tema que sigue siendo tendencia en redes sociales. “Creo que cualquiera de las tres (finalistas) pudo haber ganado”, expresó.

De acuerdo a López, la Miss India, Harnaaz Sandhu, obtuvo la corona porque sus respuestas acertadas fueron una constante, y por supuesto en la última, la cual fue la decisiva. “Aunque también Paraguay y Sudáfrica contestaron muy bien, creo que la que más resaltó en la pregunta fue India”.

La artista calificó de “maravillosa” la labor de nuestra compatriota Nadia Ferreira como representante del país y se dijo sorprendida ante la controversia sobre su supuesta mala onda hacia ella.

“Yo me la encontré a ella al final del concurso, la felicité y le dije que había hecho una labor hermosa y maravillosa, que ella también pudo haber sido la ganadora, sus respuestas fueron muy buenas, es una niña preciosa que hizo también una pasarela también increíble”.

La presentadora remarcó que a su cargo no estuvo el resultado final, sino de una sumatoria de todas las integrantes del jurado. “Esta no es una decisión solo mía, habían más miembros del jurado, más personas que escogían quién era la ganadora y entre esa votación, India fue la que tuvo más votos y fue la que salió ganadora, pero eso no está en mis manos”.

Aseguró que no hizo ningún comentario negativo ni a Ferreira ni a ninguna otra participante. Así también, sostuvo que alguien empezó a difundir esa versión de manera malintencionada.

“Yo estoy tranquila, sé que no he dicho nada ni he herido ninguna susceptibilidad y que todos los comentarios que hecho de Nadia fueron excelentes porque ese fue el trabajo que ella hizo, no he dicho absolutamente nada contrario a eso”.

Tanto López como su compañera, Stephanie Himonidis “Chiquibaby”, coincidieron en que a Nadia Ferreira le espera un futuro exitoso, igual o más amplio que el de a Miss India.

“Canta precioso y sé que va a tener un futuro muy hermoso, a veces la persona que no gana (Miss Universo), gana muchísimo más y tiene muchísimo más éxito porque ya tiene la proyección que le dio Miss Universo y todo el mundo sabe lo hermosa, lo inteligente y talentosa que es, entonces ahora me imagino que tendrá muchas propuestas y muchos proyectos y que sí va a poder realizar también, así que definitivamente es una ganadora”.