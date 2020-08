El periodista Luis Bareiro aseguró que si por él fuera, no pondría a una modelo leyendo el pronóstico del tiempo en un espacio informativo y no habría programas de farándula en Telefuturo.

Desde su espacio en la 1080 AM, el también conductor de radio y Tv, se refirió a la polémica desatada luego de que la farandulera Soledad Cardozo, se sumara al matutino de Canal 4, Vive la Vida, dando los detalles del clima.

La mediática fue duramente críticada, al punto de ser tendencia en Twitter, debido a su mala dicción, los errores en la mención de las regiones, su manejo ante cámaras y su atuendo.

Al respecto, los internautas ‘bombardearon’ a los periodistas “clase A” de Grupo Vierci, pidiendo su postura al respecto. En ese contexto, Bareiro se refirió al punto.

“No soy yo el que toma esa clase de decisiones, yo no soy el administrador del canal ni el dueño de las acciones. A mí no se me ocurre ponerle a una modelo leyendo el tiempo, traigo metereólogo, pero como yo no sé que ve la gente ni qué no ve la gente…”, expresó.

Dijo que una realidad es la necesidad de “equilibrar” el medio acuerdo a la audiencia. “ Si el canal no tiene rating, no hay auspiciantes y si no hay auspiciantes no podes financiar noticieros, siempre los noticieros tienen mayor rating”.

Sostuvo que en la televisión abierta, la mayoría del público es de clase media baja y hay ‘cosas’ que son del gusto popular. “Entonces si de mi dependiese y yo tomara las decisiones, probablemente tendríamos un rating más bajo pero no tendríamos programas de farándula y tendríamos un programa de debate político”.

El presentador aseguró que en Grupo Vierci, ni el propio Antonio (Vierci) propietario del holding, marca una agenda de temas a seguir.

“¿Qué lo qué puedo decir? Nosotros somos empleados y nos pagan para conducir un programa periodístico. En este programa decimos lo que se nos canta la regalada gana, esa es la verdad. Si alguien es tan estúpido de creer de que ‘les ponen una agenda’…”.

“El tipo no tiene ni idea de qué lo que pasa en esta cuestión… Encima son todos gente de iglesia… ¿Ustedes creen que Vierci me puso, ‘por favor Luis escribí, grande tenés que decir me cago en la iglesia católica’.. su socio es Edmundo Valenzuela, que le llama a romper las pelotas seguramente todo el tiempo”.

Sin embargo, Luis reconoció que siempre hay periodistas funcionales al director o propietario de un medio o holding.

“Todos los medios tienen algún boludo que dice exactamente lo que el administrador de turno quiere escuchar, están los que están más preocupados en lo que le interesa al administrador de turno o al dueño del boliche y no a la audiencia… en definitiva nosotros nos debemos a la audiencia”.

La modelo Soledad Cardozo, está en el ojo de la tormenta, luego de ser parte del festejo de cumpleaños de su colega Magalí Caballero, sin usar tapabocas y en aglomeración.

De la “reunión” participaron las también faranduleras Rocío Adorno y Nadia Aranda, así como Juan Carlos Portillo, hasta ayer viceministro de Salud, tras renunciar al cargo tras viralizarse su violación a la cuarentena social.

Cardozo por su parte, fue enviada a cuarentena preventiva por Telefuturo, mientras en redes sociales, la audiencia piden una sanción o desvinculación.