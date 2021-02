La también conductora de radio y Tv, quien lleva ya 22 años en los medios y en el periodismo deportivo sigue avanzando en la profesión. Esta vez, como comentarista y lo hace de la mano de la 650 AM Radio UNO.

“Era un proyecto de hace un año que lo veníamos hablando con el jefe de deportes del grupo y demás jefes, y me encantó la idea desde un principio. La pandemia postergó un poco pero llegó el momento de hacerlo oficial por la radio AM que me vio nacer en esto”, comenta.

En principio, la idea era que hiciera dupla con Kike Enciso pero tras su reciente incorporación a Universo 970 AM y GEN, Ondina debutó con Jorge Saucedo el viernes pasado en el arranque del campeonato Apertura 2021 con el encuentro entre Luqueño y Guaireña.

Cantero ya había comenta “coqueteado” con los comentarios anteriormente, pero es la primera vez que lo hace a nivel nacional.

“Antes había comentado para radio La Red cuando eso propiedad era de Juan A. Gómez y Fátima Cabrera, recuerdo porque era mi colega en mis inicios, pero en una radio nacional, de gran alcance como lo es Radio Uno, si creo seré la primera. En Tv también lo hizo Sole (Franco) en la división intermedia”.

Muy emocionada, la presentadora del televisivo ‘Deportes Unicanal’, expone su felicidad por lo que considera un logro personal y profesional.

“Estoy demasiado agradecida con Dios y con la vida, es increíble. Para mí representa hoy un tremendo orgullo. No caigo de tanta satisfacción personal, ¿pero sabes por qué la satisfacción?, por el increíble cariño, respeto y apoyo que me gané de los compañeros, directivos y de la gente”.

Al momento en que se anunció la noticia, la recepción fue muy buena por parte del público, al punto de que la hicieron tendencia en la red social Twitter.

Ondina también manifiesta su alegría por el escenario que atraviesan actualmente las mujeres que ejercen el periodismo deportivo.

“Es hermoso, esperanzador y también representa una satisfacción, porque creo que las que hoy estamos somos referentes y vamos dejando huellas, pero por sobre todo estamos dejando una alfombra roja para cuando lleguen las demás”.