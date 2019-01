“El ministro me hizo saber por mi superiora, que ya no se siente a gusto trabajando conmigo y que ya no tenía su voto de confianza. Entendí que eso era motivo suficiente para presentar mi renuncia”, comentó la historiadora Ana Barreto a la 970 AM, tras la presentación de su renuncia al cargo de directora del Museo de la Casa de la Independencia.

Señaló que ella estaba en el cargo, desde la gestión del ministro anterior (Fernando Griffith) y que con la actual administración, se notó una variación en cuanto a la metodología de trabajo.“Desde que hubo el cambio de Gobierno, la visión sobre la cultura y sobre la historia, tuvo un cambio con la forma de trabajar. Yo personalmente no sentí eso con el doctor Griffith. Él permitía que otras visiones puedan ser posibles”, señaló.

Entre medio de este conflicto, Barreto contó que su hermana falleció hace 10 días de cáncer y actualmente está con permiso de duelo. “Eso fue un golpe muy difícil para mi familia, dos días antes de la Navidad. Yo soy una sobreviviente de cáncer, el fallecimiento de mi hermana reabre cuestiones muy personales y dolorosas para mí. Conocer en este tiempo el malestar de él, no me lleva a otra salida”, explicó.

“Me sorprendió que el ministro siempre haya utilizado mensajeros, en vez de decírmelo personalmente. Siempre trayendo a colación cuestiones que no tenían nada que ver”, agregó.

Por último, adelantó que se dedicará nuevamente a la escritura y a otras actividades en el ámbito privado, además de contener a sus padres en medio de esta situación familiar por la que están pasando.