Vita, te fuiste físicamente pero tu alma quedó impregnada no solo en tu familia sino en miles de paraguayos y paraguayas que hoy hacen frente al desdén del presidente de la República y a la injusticia, en tu nombre. Contemplada como ejemplo de madre, compañera y mujer; sin comillas, una influencer real.

Diversión fue la consigna y con esa premisa, desinhibida y arrasadora, como de costumbre, tu esencia natural, llegaste al emblemático anfiteatro sin saber que sería el último tramo de tu largo pero a la vez, corto trayecto.

Tranquila y segura, por el orden en casa, los compromisos agendados y los chicos bajo cuidados te propusiste a bailar y disfrutar.

Bajo el ardiente sol del alcahuetero verano paraguayo, frente a reconocidos artistas, rodeada de amigos y amigas, del público que te hizo una estrella, y junto al amor de tu vida, vibrabas con la vitalidad única de tu juventud, aquella que te llevó a la fama.

Captada por lentes de cámaras y celulares te mostraste feliz, radiante y plena. Entonando vehemente populares canciones que desde hoy están directamente ligadas a tu figura en la mente de muchos paraguayos. Fuiste así por última vez, protagonista de historias en Instagram que hoy quedan en la retina de todo un país.

Ya de noche, envuelta de alegría en el barullo de la fiesta, encendida de pasión y adrenalina te reías y movías de un lado a otro, cual flor coqueta estimulada por brisa de temporada estival, cuando impulsada por la más ruin y cobarde de las acciones, una fría bala acabó con tu existencia física.

Oscuro y profundo, el tiempo fue marcado por dos impactos. Primero, el colateral que frenó los latidos de tu corazón. El segundo, ya tendida en el suelo, desangrada y desvanecida, el que caló hondo en los corazones de miles de personas que desde entonces te lloran y claman justicia.

Entre gritos y sollozos, en medio de un caudal informativo en las redes y los medios, anunciaban tu partida a otra dimensión, no terrenal, sí celestial, tiñendo de sangre la felicidad de tu amado quien celebraba estar nuevamente a tu lado. Mientras en casa, tus niños dormían serenamente aguardando al día siguiente a volver a abrazarte y besarte. Te siguen esperando.

Sin tacto, ni sensibilidad y ni empatía, la principal autoridad del país se desmeritó a sí mismo demostrando la hilacha de un saco que le queda enorme, al ser abordado ante tu partida. Te faltó al respeto, a tu familia y a tu público, pero un pueblo harto de las injusticias y el manoseo, le hizo ver sus carencias como líder, autoridad y persona, incluyendo lo elemental: el don gente.

Este pueblo, creo firmemente, no se detendrá hasta que se haga justicia por vos y muchas otras vidas cegadas.

Vita, silenciaron tu voz, apagaron la luz de tus ojos e interrumpieron el recorrido en la búsqueda de tus sueños y tu genuino crecimiento como ser humano, sin embargo no terminaron con tu existencia espiritual, al contrario, tu espíritu está más vivo y presente en cada una de las personas que tuvieron la dicha de conocerte y tenerte en sus vidas.

Te aseguro Vita que tu familia hoy está mucho más unida y fortalecida que nunca, destrozados por tu ausencia pero desbordados de amor y con el firme compromiso de velar por los hijos de tus entrañas.

Vendrán días duros, sí. La tristeza es inevitable en cada partida pero también es necesaria para mantener intactos hasta los más pequeños instantes y revivirlos con facilidad. También lo es para hacernos más humanos. La vulnerabilidad nos muestra la fuerza interna que llevamos dentro y nos recuerda el sentido de estar vivos.

Emanuel, Elías y “Pierunchi” crecerán bajo tu imagen y semejanza, teniéndote siempre presente. Sabrán lo mucho que los amaste, tu entrega absoluta y todo lo que sacrificaste por ellos. No estarás presente en sus próximos cumpleaños, las navidades, o cuando llegue la graduación, pero te cuento que no habrá un solo día en el que dejen de contemplarte.

Un año atrás, en una entrevista, habías expresado tu deseo de ayudar a las personas a salir adelante y alcanzar su felicidad, partiendo desde la salud física y mental. Un deseo con el que, me dijiste, te comprometiste.

“Cuando vos sabes qué tipo de influencia es, ahí es donde empezás a ver más allá. Lo que hoy yo quiero transmitirle a las personas, a las mujeres, es que puedan creer en ellas mismas, que puedan luchar por sus sueños”, fue tu respuesta.

Te confirmo Vita que tu deseo se cumplió, y no ahora, desde mucho antes, porque muchas mujeres cambiaron no solo estilos, sino perspectivas de vida y digo esto con conocimiento directo de algunas que te consideran un ejemplo por haber incidido en sus decisiones gracias a tu aliento.

Bella, exitosa, empoderada, emprendedora, esposa, madre, mujer. De cimentada carrera y con una hermosa familia, alcanzaste la plenitud. Tu legado individual y personal va mucho más allá que tendencias virtuales y el confuso ruido mediático. Te posicionaste e influenciaste, continuás influenciando. Influenciás la búsqueda de un país más sano, libre y seguro. Influenciás la persecución de la justicia.

Gracias Vita por fomentar la vida saludable, equilibrada, física y mental, fundamental para el desarrollo humano, y vitalmente necesaria en este país, más que en cualquier otro lugar en el mundo.

Vita, tu paso por este mundo no pasó desapercibido. Confío plenamente en que todo pasa por algo, y por algo, no todo pasa. Al igual que Iván, convencido estoy de que tu partida no será en vano.