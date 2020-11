Miami. El artista colombiano Ovy on The Drums, el creador de "Tusa", apuesta de nuevo a Karol G con "Miedito o qué?", una canción que sacó este miércoles y que, explicó a Efe, surgió de forma "orgánica e inesperada".

"Karol y yo estábamos en el estudio cuando le puse la canción que yo había grabado para mí y le encantó. Ella misma me dijo, hagámosla juntos y claro que le dije que sí, de una", dijo Ovy, cuyo nombre de pila es Daniel Oviedo.

"Nosotros habíamos hablado varias veces sobre la posibilidad de unirnos, esta vez como intérpretes, aunque yo he trabajado mucho con ella y sus canciones, y me encanta que haya salido de ella y sin planificarlo. Me da confianza en que es la canción adecuada", subrayó.

La relación entre Ovy y Karol G data de la época en la que ambos eran artistas emergentes en la ciudad colombiana de Medellín, donde ambos nacieron.

Además de "Tusa", la colaboración de la artista con la estadounidense Nicki Minaj, Ovy produjo "Unstoppable" y "Ocean", los dos discos de Karol G.

Además, ha trabajado con Bad Bunny, J Balvin, Anuel AA, Paulo Londra y Khea, entre otros muchos artistas urbanos.

Sin embargo, cree que ya ha llegado la hora de subirse al escenario y que se le conozca también como intérprete.

"He vivido muchas veces ese golpe de energía que se siente cuando el público se sabe las canciones y escucharlas en las voces de miles de personas. Acompañando a otros artistas, lo he visto de lado, pero sueño con verlos de frente y cantando conmigo", admitió.

El contagioso ritmo urbano de "Miedito o qué?" también sedujo al artista venezolano Danny Ocean, quien completa el trío de artistas que se escuchan en el tema, que motiva a la audiencia a atreverse a hacer las cosas que abandonan por temor.

"Con Danny pasó como con Karol. Estábamos en el estudio trabajando en otra cosa y oyó la canción y la quería para él. Cuando le dije que la quería cantar yo se emocionó con la idea de que colaboramos", recordó Ovy.

Sin embargo, la mayor diversión la vivieron los artistas durante la grabación del video, que se realizó en Miami hace varias semanas.

En una casa lujosa de la ciudad, los productores reunieron a varias modelos, Karol G., Danny Ocean y Ovy on The Drums para crear el ambiente de una fiesta desenfrenada en la que todo vale.

"La idea era que se viera una fiesta a la que todos quedaran con ganas de haber ido", reveló el artista, quien se declaró satisfecho del resultado, pues lograron completar el video en un día en el que la pasaron "increíble".